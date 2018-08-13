Эксперты оценили предложение Балакина построить в Москве новые небоскребы

Баллотирующийся в столичные градоначальники от партии «Союз горожан» действующий депутат Мосгордумы, основатель обанкротившейся компании-застройщика «СУ-155»Михаил Балакин заявил, что если станет мэром Москвы, то обязательно построит небоскребы, наподобие проекта Москва-Сити на въездах в город и на территории новой Москвы. По его мнению, такая мера якобы будет способствовать развитию бизнеса.

Подробнее – в материале РИА «Новый День».

«Большая часть пунктов моей предвыборной программы посвящены теме строительства и реновации. К примеру, по моему мнению, Москва-Сити – самый успешный проект для развития Москвы. Необходимо построить еще несколько подобных Сити не только в пределах ТТК, но и на въездах в Москву и на территории новой Москвы. Создать новые площадки для крупного российского и зарубежного бизнеса», – сказал Балакин.

Кроме того, кандидат уверен, что программа реновации должна идти ускоренными темпами, но сносом целыми кварталами. По его мнению, жители Москвы должны получить возможность выбрать жилье и в другом районе города.

«Бизнесмены, потерявшие свой бизнес из-за сноса самостроя должны получить компенсации. А в город должны вернуться торговые павильоны. Кроме того, необходимо вернуть промышленность в Москву – новые производства обеспечат сохранение кадрового потенциала и развитие экономики города», – отметил он.

«Нет никаких положительных качеств»

Урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман, комментируя по просьбе РИА «Новый День» заявление Балакина, отметил, что подобные проекты весьма сомнительны.

«Каждое решение по строительству дома должно приниматься на основе каких-то градостроительных представлений. И естественно это должно быть выгодно девелоперам. Строить какие-то офисные небоскребы на въездах в город может быть очень красиво и популярно, но, скорее всего, это никому не нужно. Здесь должна быть не «хотелка» мэра, в каждом случае все решается индивидуально. У небоскребов нет никаких положительных качеств, которые отличали бы их от обычной застройки», – пояснил Аркадий Гершман.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» отметила, что Балакин поддерживает реновацию со стороны бизнеса, а не со стороны обычного человека.

«Предлагая подобное, он в дальнейшем ориентируется на выкуп и сдачу помещений в аренду для офисов и компаний. Так как для обычных жителей цены на подобное жилье будут неподъемными. Посмотрите на стоимость апартаментов в Москва-Сити. Какой простой москвич может позволить себе там жилье? Никакой. Или Балакин думает, что у москвичей на счету баснословные суммы? С учетом того, что рынок недвижимости сейчас в не лучшем состоянии, инициатива популистская и непродуманная. Очередные предвыборные слова без подкрепления», – резюмировала Наталия Елисеева.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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