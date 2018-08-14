Мнение: Цель пенсионной реформы – «не трогать доходы корпораций»

Технический прогресс и рационализация занятости могут дать больше рабочей силы, чем принуждение к труду пожилых людей. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил старший научный сотрудник НИИЯФ МГУ, кандидат физико-математических наук Андрей Турундаевский, комментируя пенсионную реформу, продвигаемую правительством РФ на фоне роботизации и информатизации. Эксперт полагает, что пожилые граждане должны работать на добровольной основе.

Научно-технический прогресс, подчеркивает ученый, постепенно сокращает потребность производства в прежних профессиях. Так, при роботизации «один высококвалифицированный специалист заменяет сразу нескольких станочников». Новые технологии повышают производительность труда, решают проблемы нехватки рук, полагает эксперт. «Характерный пример – Япония, где население сокращается, а экономика – нет», – отмечает он.

Кроме того, в реальных условиях России множество людей, по оценке Турундаевского, «занято фактически имитацией полезной деятельности». К примеру, многочисленные охранники задействованы «там, где раньше обходились одним вахтером».

Ученый называет истинной причиной реформы «желание буржуазии решить свои проблемы за счет трудящихся». Фактически, поясняет он, «вводится, но не оглашается граничное условие: не трогать доходы корпораций».

Турундаевский отрицательно расценивает перспективу повышения пенсионного возраста и убежден, что труд пожилых должен быть добровольным.

«Разумеется, многие люди готовы работать и в пожилом возрасте. В науке множество подобных примеров. Но это право, а не обязанность», – подчеркивает он.

Что касается митингов, то, по мнению ученого, они «увеличивают шансы на более благоприятный исход событий». Пассивность населения и отсутствие акций протеста, напротив, – «ведут страну в тупик».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.08.18

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