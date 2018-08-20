Надежды на Путина нет: на Севере России растет недовольство правительством и президентом

Пенсионная реформа – результат «ущербной политики правительства». Законопроект нанесет удар по Северу, где из-за утраты материальных преимуществ и сложного климата и так идет сокращение населения. Даже статья «по экстремизму» не спасет власти от народных возмущений. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил почетный металлург, депутат городского совета города Мончегорска Мурманской области, первый секретарь мончегорского городского отделения КПРФ Геннадий Гаврилов.

По его словам, в Мончегорске во времена СССР проживало 70 тысяч человек, однако на сегодня осталось чуть больше половины, и люди «продолжают разбегаться». Ведь регион утрачивает свои прежние бонусы – высокие зарплаты, а теперь и ранний выход на заслуженный отдых.

«На Севере очень сложно... Человек вышел на пенсию – предприятия, кроме Кольской горно-металлургической компании, все закрыты. Одни магазины остались. Огородов нет. Нет рабочих мест, народ разбегается, – констатировал Гаврилов. – С учетом специфики Севера и климатических условий, в гробу мы эту пенсию теперь увидим!»

Как известно, одна из главных проблем Заполярья – высокая смертность населения, особенно мужского пола. На продолжительности жизни сказываются, по оценкам специалистов, климат и экологическая обстановка – работа крупных промышленных предприятий. Растет заболеваемость бронхиальной астмой, онкологией, эндокринными заболеваниями.

Как подчеркнул депутат, уже в 50 лет и 55 лет – северная пенсия для женщин и мужчин – трудно устроиться куда-либо – работодатель предпочтет 30-летних.

«Получается, пожилые будут мешать молодежи работать. Возникнет конфликт между старшим поколением и молодым – отцов и детей. Это стравливание поколений», – предупредил эксперт.

Кроме того, все чаще работать приходится без оформления по трудовой книжке.

Такая реформа, резюмировал Гаврилов, – принуждение к труду, что усилит «позорное имущественное расслоение в обществе»: «Хозяин и батрак. Общество разделено таким образом. И власть это устраивает, никто ничего менять не собирается. А нет справедливости – не будет в обществе и согласия. Правда, для тех, кто сопротивляется, сейчас есть статья по экстремизму. Но этой статьей не отгородиться от народных возмущений».

По словам Гаврилова, народ уже не верит властям. Так, на августовском митинге в Мончегорске, который «задвинули в микрорайон Монча, на самую окраину, люди резко критиковали местную власть, профсоюзы города, которые «устранились от темы пенсионной реформы».

Под надзором «Единой России», сообщил депутат, продавливается решение о принятии законопроекта о повышении пенсионного возраста, как «произошло в областной думе Мурманска и в совете города Мончегорска».

«Мы убеждены, что реформа – это позор для властей. И помешать ей нужно любым способом», – подчеркнул Гаврилов.

Однако на Путина, по его словам, люди уже не надеются – на митинге многие высказывали резкую критику в адрес президента. Мончегорцы напоминали, что «подготовка к реформе проходила при нем, с его ведома» – вопреки обещаниям Путина, пока он у власти, не повышать возраст.

По мнению депутата, власти напрасно ссылаются на международную ситуацию и плачевное положение экономики – их объяснения никого не убеждают. Всему виной – «ущербная политика правительства»: «все реформы, которые были, пагубны – нет эффекта ни в образовании, ни в экономике».

«Где 20 млн рабочих мест, которые обещал Путин? Их нет», – констатировал Гаврилов.

Истинная причина пенсионной реформы, уверен эксперт, – в самом олигархическом курсе.

«Здравые предложения оппозиции игнорируются, блокируются олигархами. И государство фактически отстранилось от интересов народа, предало народ. Начало этого было положено в 90-х годах, после развала СССР. Мало, что выпускается нашей промышленностью. В результате народ этой власти не верит, и она сама может спровоцировать массовые беспорядки», – заключил он.

Москва, Людмила Карху

Москва. Другие новости 20.08.18

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