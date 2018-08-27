Смертельная ссора: москвич задержан по подозрению в убийстве своего сына

В Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве собственного сына. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло в минувшие выходные в доме на улице Плеханова.
По данным ведомства, вечером 25 августа подозреваемый в ходе ссоры со своим сыном, возникшей на бытовой почве, нанес последнему не менее одного удара в область туловища. Потерпевший 1981 года рождения был госпитализирован в городскую больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). В ходе допроса мужчина признал вину в полном объеме.
Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 27.08.18
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