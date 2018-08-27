«Подвез» в аэропорт: москвич похитил девушку и потребовал выкуп

В Москве со стрельбой задержан 37-летний мужчина, который похитил знакомую ему девушку и потребовал за нее выкуп. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, во время спецоперации злоумышленник был ранен, но угрозы для его жизни нет.

По данным следствия, утром 25 августа подозреваемый по просьбе знакомой девушки согласился довезти ее до аэропорта. Однако по дороге он применил к ней физическую силу и стал удерживать в автомобиле. После этого мужчина с телефона потерпевшей позвонил родственникам и потребовал от них выкуп в размере $185 тысяч.

Между тем, как уточнили в ведомстве, благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичной полиции в течение нескольких часов удерживаемая девушка была освобождена.

«В ответ на противоправные действия мужчины сотрудники полиции применили табельное оружие. Подозреваемый был ранен, ему оказали медицинскую помощь. На сегодняшний день его жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

Как предполагается, сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос предъявлении ему обвинения.

Уголовное дело возбуждено по п. «з» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное из корыстных побуждений).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.18

Осень опаздывает: в московском регионе ожидается жара. / Дело Шестуна: следствие нашло в работе главы Серпуховского района признаки мошенничества. / МВД получило миллионы на вознаграждение информаторов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»