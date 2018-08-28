Стрельба в Бирюлеве: трое ранены, почти 20 человек задержаны

В московском районе Бирюлево произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия. В результате конфликта трое человек получили ранения, 18 участников побоища задержаны.

ЧП произошло накануне. Около 21:00 мск в службу «02» поступило сообщение о конфликте со стрельбой на улице Булатниковская, дом 18. «Установлено, что в 20:50 вчера по указанному адресу произошел дорожный конфликт между гражданами», – передает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Сообщается, что два человека получили огнестрельные и колото-резаные ранения, еще один – черепно-мозговую травму. Полицейскими задержаны и доставлены для дальнейшего разбирательства в отдел полиции территориальной 18 граждан. «Устанавливается доля их участия в указанном инциденте, проверяются на причастность к этому событию. Проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметили в ГУ МВД.

Агентство «Москва» со ссылкой на полицию уточняет, что в результате конфликта 25-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа, 31-летний участник драки – закрытую черепно-мозговую травму, колото-резаную рану живота и резаную рану локтя, а «неизвестный гражданин на вид 28 лет» – огнестрельные и проникающие колото-резаные ранения конечностей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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