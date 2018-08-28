Кризиса «нет»: треть предприятий в России работают с убытками

Заявления официальных лиц правительства РФ о преодолении экономического кризиса вновь оказались под сомнением после публикации данных о росте убыточных предприятий в стране. Как сообщил Росстат, доля таких организаций за полгода увеличилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 32,2%.

Как следует из доклада ведомства, доля убыточных предприятий выросла даже в сфере добычи полезных ископаемых – до 36,4% с 36%. Среди обрабатывающих производств убытки получили 29,7% организаций, тогда как в прошлом году таких было 29,6%. В строительстве убыточными оказались 30,7% компаний против 31,1% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов в январе-июне понесли убытки 23,9% компаний против 22,7% годом ранее. Заметно увеличилась доля таких предприятий в сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – до 22,9%, хотя в прошлом году таких было 17,6%. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом убыточными оказались 37,1% компаний против 35,2% за шесть месяцев прошлого года.

В целом, по данным Росстата, в январе-июне 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений в действующих ценах составил плюс 6,37 трлн рублей (33,3 тысячи организаций получили прибыль в размере 7,75 трлн рублей, 15,8 тысячи организаций имели убыток на сумму 1,38 трлн рублей).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.08.18

Биржевой курс евро вновь перешагнул планку в 79 рублей. / Около тысячи туристов не могут вернуться из Болгарии в Россию. / Ищите женщину: кто будет преемником Путина и что станет с Россией. Лимонов порассуждал о судьбе страны и сменщике президента. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»