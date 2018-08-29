Полуголый москвич на дороге атаковал машины: полиция проводит проверку

На юго-западе Москвы неизвестный полуголый мужчина в трусах бросается на машины, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что в полицию поступило сообщение о хулигане на проспекте 60-летния Октября. По словам источника, мужчина в одних трусах бегал по проезжей части и бросался на машины.
На место происшествия выехали сотрудники МВД.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 29.08.18
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