Полуголый москвич на дороге атаковал машины: полиция проводит проверку

На юго-западе Москвы неизвестный полуголый мужчина в трусах бросается на машины, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о хулигане на проспекте 60-летния Октября. По словам источника, мужчина в одних трусах бегал по проезжей части и бросался на машины.

На место происшествия выехали сотрудники МВД.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.08.18

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