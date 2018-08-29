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Среда, 29 августа 2018, 17:21 мск

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ЧП в Подмосковье: 76-летний дачник заподозрен в разращении 8-летней девочки

В подмосковном Ногинске задержан 76-летний пенсионер, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности 8-летней девочки (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Предварительно установлено, что 27 августа мужчина, находясь в летнем доме на одном из дачных участков Ногинского района, совершил в отношении 8-летней девочки действия сексуального характера. О совершенном преступлении стало известно благодаря анонимному звонку в правоохранительные органы.

Правоохранителям в кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемого. В СКР уточнили, что в настоящее время пенсионер задержан и допрошен, свою причастность к инкриминируемому преступлению признает частично.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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