ФАС взялась за «Победу»: создает трудности для пассажиров

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России установило в действиях авиакомпании «Победа» признаки навязывания потребителям невыгодных условий провоза багажа. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении ведомства.

В УФАС обратили внимание, что при оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров ресурс даёт возможность приобрести перевозку багажа весом до 10 кг за 499 рублей только на одного пассажира из бронирования. Остальным же можно оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1499 рублей.

При этом в случае бронирования и оформления билета только на одного пассажира возможность приобретения перевозки багажа до 10 кг за 499 рублей предоставляется без ограничений.

«Такие действия есть не что иное, как создание сложностей потенциальным покупателям и вынуждение их к прохождению всего пути бронирования заново и индивидуально. Это навязывание невыгодных условий при оказании услуги по авиаперевозке и ущемление интересов неопределенного круга лиц. По сути, это направлено на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением. Подобные действия не могут остаться без внимания антимонопольного органа», – отметил в комментарии руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

В ведомстве уточнили, что авиакомпании выдано предупреждение о необходимости прекращения навязывания невыгодных условий потребителям – «Победа» должна обеспечить возможность оформления багажного места до 10 кг по соответствующему тарифу на каждого пассажира в рамках одного бронирования.

В случае неисполнения предупреждения в установленный срок Управлением будет возбуждено антимонопольное дело, заверили в ведомстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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