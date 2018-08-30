ЧП в Подмосковье: 62-летний пенсионер едва не застрелил 15-летнюю девочку

В Подмосковье задержан 62-летний мужчина, который ранил из огнестрельного оружия 15-летнюю девочку. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне возле одного из домов в Лобне. Женщина и её 15-летняя дочь шли по улице, затем они услышали хлопок с верхних этажей дома, после чего девочка упала на землю. Подростка на попутной машине привезли в больницу, где после оказания первой помощи ее перевели в реанимационное отделение НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Предварительный диагноз – проникающее ранение грудной клетки.

В ходе расследования следователям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 62-летний местный житель. Пенсионер в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из охотничьего ружья.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. С места ЧП изъято ружье 12 калибра, которое принадлежит подозреваемому на основании разрешения.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ «(Покушение на убийство»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

За применение лазера из хулиганских побуждений хотят сажать на 15 суток. / Forbes расставил по местам самых влиятельных россиян: лидеры и аутсайдеры топ-100. / К московскому региону приближается ненастье: синоптики предупредили об ухудшении погоды. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»