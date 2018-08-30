российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 августа 2018, 12:08 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

ЧП в Подмосковье: 62-летний пенсионер едва не застрелил 15-летнюю девочку

В Подмосковье задержан 62-летний мужчина, который ранил из огнестрельного оружия 15-летнюю девочку. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне возле одного из домов в Лобне. Женщина и её 15-летняя дочь шли по улице, затем они услышали хлопок с верхних этажей дома, после чего девочка упала на землю. Подростка на попутной машине привезли в больницу, где после оказания первой помощи ее перевели в реанимационное отделение НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Предварительный диагноз – проникающее ранение грудной клетки.

В ходе расследования следователям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 62-летний местный житель. Пенсионер в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из охотничьего ружья.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. С места ЧП изъято ружье 12 калибра, которое принадлежит подозреваемому на основании разрешения.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ «(Покушение на убийство»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

За применение лазера из хулиганских побуждений хотят сажать на 15 суток. / Forbes расставил по местам самых влиятельных россиян: лидеры и аутсайдеры топ-100. / К московскому региону приближается ненастье: синоптики предупредили об ухудшении погоды. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

Крупный пожар в Подмосковье: сгорел теннисный корт

ЧП в Подмосковье: 76-летний дачник заподозрен в разращении 8-летней девочки

Драка с участием полицейских получила особый статус

Дело Шестуна: следствие нашло в работе главы Серпуховского района признаки мошенничества

В Подмосковье отец случайно застрелил 10-летнего сына

«Дело Шестуна»: СКР нашел ещё один повод оставить главу Серпуховского района за решеткой

ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье автобус сбил пешеходов: СКР организовал проверку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров