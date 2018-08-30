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Четверг, 30 августа 2018, 12:09 мск

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Крупный пожар в Подмосковье: сгорел теннисный корт

Сегодня в подмосковном Реутове произошел крупный пожар, в результате которого сгорел крытый теннисный корт на площади 1000 квадратных метров. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о ЧП на Лесной улице поступило спасателям в 10:50. По прибытию первого пожарного подразделения была проведена разведка пожара, в ходе которой установлено, что происходит открытое горение крытого теннисного корта.

Спасатели объявили повышенный ранг пожара №2. К 11:28 возгорание было локализовано.

Информация о ЧП уточняется. В МЧС не сообщили о пострадавших.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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