Действительно воруют: Кудрин подтвердил огромные масштабы хищения госсредств

Глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что антикоррупционная деятельность в России ведется примитивно, а объемы хищений на госзакупках действительно превышают все возможные пределы, как и считают граждане страны.

«Если общество считает, что госресурсы разбазариваются и воруются, то из этого следует, что это недоработка и Счетной палаты. Значит, мы не смогли создать те институты контроля, как общественные, так и государственные, которые бы ограничивали воровство. Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», – констатировал глава Счетной палаты в интервью «Коммерсанту».

В то же время Кудрин подчеркнул, что сократить масштабы коррупции в стране не удается и по политическим причинам. «Я могу долго объяснять, почему сложилось именно так, каких институтов, в том числе политических и национальных, не хватает для сдерживания воровства. Содействовать борьбе с коррупцией должно все: и свобода слова, и политическая конкуренция, и фактическая, реальная подотчетность органов власти своим избирателям. Да мы даже до сих пор не научились работать с ценами госконтрактов по-настоящему, хотя занимаемся этим 20 лет», – подчеркнул он.

«Кроме того, я могу предполагать, что не все так просто и с антикоррупционным запросом: кажется, общество по какой-то причине не хочет, чтобы какие-то вопросы вообще анализировались. В отношении чиновников – что хотите, в отношении остальных – нет», – добавил Кудрин.

Кроме этого, глава Счетной палаты, по сути, обрушился с критикой на правительство РФ, которое не предоставляет гражданам ни информации о госзакупках, ни о реализации указов президента.

«Нужно, чтобы общество наконец увидело, кто, по какой цене и сколько в государстве закупает…Сайты по президентским национальным проектам прекращают обновлять еще до того, как закончено их исполнение. А это считалось нормальным! На сегодняшний день до сих пор нет полной картины о выполнении указов президента и достижении целей предыдущего периода», – сказал он.

В этой связи глава Счетной палаты анонсировал увеличение финансовых проверок. «Мы сможем расширить число объектов проверок, увеличить охват аудита с помощью цифровых методов. Выводы могут быть более сложными, чем сейчас, возможностей для анализа будет больше», – сказал он и добавил, что в стране должен появиться источник такой статистической информации, кроме Росстата.

Как сообщал РИА «Новый День», с 2000 года Кудрин занимал должность вице-премьера и министра финансов РФ. С 2004 года сохранил пост министра, в 2007 году вновь получил пост вице-премьера. 26 сентября 2011 года освобожден от должности в правительстве. 22 мая 2018 года назначен председателем Счетной палаты РФ.

По оценкам экспертов, Кудрин, как политик либерального толка, выгоден для Запада – не случайно в США он признавался лучшим министром финансов в мире.

«Кудрин – тот человек, который придумал вывозить наши заработанные на нефти средства на Запад. Не вкладывать в нашу экономику, как в Китае, в развитие, а помогать Америке», – отмечал ранее политолог Алексей Неживой.

Так или иначе, Кудрина критиковал первый вариант пенсионной реформы, а также заявлял о том, что возможно было избежать повышения НДС на 2%.

Москва, Москва, Мария Вяткина

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