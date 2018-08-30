Крупная афера: в Москве член ОНК «развел» заключенного

Следственный комитет вскрыл новый эпизод мошенничества члена общественной наблюдательной комиссии Дениса Набиулина, который уже является фигурантом уголовного дела о афере более чем на 29 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

Первоначально было установлено, что 6 декабря 2017 года Набиулин получил более 29 млн рублей в качестве оплаты за содействие в смягчении меры пресечения для одного из заключенных. Он должен был поспособствовать тому, чтобы арестованного направили на медицинское освидетельствование, а затем изменили наказание с заключения на «меру, не связанную с лишением свободы». Отмечается, что Набиулин в действительности не имел возможности это сделать и намеревался просто похитить деньги.

В рамках следствия также было установлено, что с сентября по ноябрь 2017 года знакомый заключенного перечислил 300 тысяч рублей на расчетный счет организации, открытой Набиулиным, за содействие.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере») и ч.3 ст.30 «(Покушение на преступление»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в отношении обвиняемого выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.08.18

Грабь бедных – отдавай богатым: Кремль решил «купить» милость неолиберального Запада. / Лёня Голубков возвращается. / «Это абсурдная история»: ФАС оценила планы правительства повысить тарифы ЖКХ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»