ЧП в Подмосковье: волгоградский рецидивист порезал двух полицейских

В Подмосковье 27-летний рецидивист при задержании ударил ножом двух полицейских. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне около 22:00 в одном из парков города Дзержинский. Очевидцы происшествия сообщили в правоохранительные органы, что в парке ведет себя неадекватно мужчина. Сотрудникам ППС удалось установить и задержать злоумышленника, им оказался 27-летний ранее судимый житель Волгоградской области, который оказал сопротивление правоохранителям и нанес им удары ножом.

Сотрудникам полиции оказана медицинская помощь, один из них госпитализирован в городскую больницу. Сообщается, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Материалы проверки по данному факту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.08.18

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