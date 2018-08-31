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Похищение детей в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении двух несовершеннолетних детей (пп. «д» «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, лишенная родительских прав мать инсценировала пожар, чтобы забрать дочерей у их отца.

Предварительно установлено, что 28 августа 2018 года 43-летняя мать двух малолетних девочек 9 и 7 лет вступила в сговор с ранее знакомым ей мужчиной для похищения детей.

Они прибыли в деревню Ламишино Истринского района, где с применением дымовой шашки, имитируя пожар и отвлекая внимание бабушки – матери отца детей, – похитили двух малолетних девочек с территории дачного участка, после чего насильно посадили их в автомобиль и скрылись с места происшествия.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить автомобиль, на котором увезли детей. Водитель, управляющей автомобилем, был задержан. На допросе у следователя мужчина дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах совершенного им преступления.

Следствие также располагает данными, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей (ч. 1 ст. 157 УР РФ). Тем не менее, известно, что за совершение похищения детей женщина заплатила мужчине денежное вознаграждение в сумме 67 тысяч рублей.

В настоящее время девочки переданы отцу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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