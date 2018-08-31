Пенсионная реформа – временное решение экономических проблем. А что дальше?

Проблема наполнения государственных фондов не решается только за счёт увеличения пенсионного возраста. Как считает политтехнолог, психолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Алена Август, прежде чем менять судьбу целого поколения, необходимо провести ряд комплексных мер и рассмотреть альтернативные варианты – такие, как вывод предпринимателей из «тени» и перераспределение сверхдоходов госпредприятий.

В интервью РИА «Новый День» эксперт подчеркнула, что повышение пенсионного возраста поспособствует лишь временному решению экономических проблем страны.

«Пока другого варианта, чем повысить пенсионный возраст в мире не нашли. Во многих странах он действительно выше, чем в России. Другое дело, что это не просто поменять цифры – это поменять судьбу, которую люди себе планировали. Важной темой должно быть не только механическое повышение возраста. Да, на сколько-то лет это решит проблему, но насколько?» – сказала Август.

«Просто чуть меньше людей будут выходить на пенсию, чем было бы, если бы пенсионный возраст оставался на прежнем уровне, но это же автоматически не наполнит государственные фонды», – констатировала она.

Эксперт отметила, что любую проблему, особенно ту, которая затрагивает так или иначе всех жителей страны, нужно решать системно. «Пенсионная реформа – один винтик, шестеренка в большой государственной машине. Если ее поменять, все остальное не закрутится. Нужно отработать математические модели – какие еще переменные влияют на заполнение госфонда, чтобы эта реформа, от которой все равно не уйти, была не такой болезненной для людей», – считает Август.

По ее мнению, перед изменениями можно было провести ряд мер, которые бы смягчили ситуацию, в том числе перераспределить часть доходов госпредприятий. «Не зря возникает «вопрос Белоусова» о внесении взносов сверхдоходными компаниями на решение государственных проблем», – сказала она.

Кроме этого, Август подчеркнула, что мало внимания уделено теневому сектору экономики. «Может быть, стоит параллельно более активно заниматься и выводом из тени большой части предпринимателей. Если бы у нас теневой рынок был бы меньше, люди бы уже привыкали к тому, что платить налоги – это нормально, что это не насилие со стороны государства, что это те деньги, из которых будут дороги, по которым едет моя машина, и так далее. В таком случае наверняка и не было бы этого противостояния между людьми и государством», – подчеркнула она.

Эксперт также выразила уверенность, что работа по изменениям на рынке труда сейчас является недостаточной. «Люди к этому (реформе) не готовы. Если бы сначала была проведена большая программа по возвращению кадров на рынок труда, чтобы были разработаны программы по повышению квалификации, заранее предусмотрена поддержка работодателям, которые кадры сохраняют», – отметила эксперт.

Она напомнила, что в некоторых профессиях люди буквально «работают до гробовой доски», так как их опыт необычайно ценен. «Мы же знаем, что если компании человек нужен, компании все равно, сколько ему лет, и в 80 лет люди работают, и в 90. Наши театральные режиссёры – они же работают до гробовой доски. Таланты держат, нужно эти таланты выявлять, сохранять», – констатировала она.

В этой связи Август также обратила внимание, что методы кнута в данной области тоже могут не возыметь должного эффекта. «Логично, если мы говорим о демографической яме, что молодых сотрудников будет гораздо меньше, и надо возвращаться к менее молодым и более опытным. Сейчас много говорится о том, что сейчас под особенной защитой государства будут люди предпенсионного возраста – вплоть до уголовной ответственности работодателей, если они начнут их увольнять. Но проблема не в том, чтобы запрещать и наказывать, а в том, чтобы создавать условия для работы», – отметила она.

Эксперт также считает, что параллельно нужно заниматься изменением психологии людей. «Если у нас до сих пор люди живут по принципу: «пришел на работу – стащи что-нибудь» или «обманул директора, ты – красавчик». Эти принципы не согласуются с тем, что государство должно содержать большое количество людей, которые выходят на пенсию», – считает Август.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года, первое чтение в Государственной думе РФ законопроект уже прошел, второе намечено на 24 сентября.

29 августа президент Путин заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста, однако признал, что проект правительства РФ нужно смягчить. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям.

Параллельно с этим в стране сразу несколько инициативных групп пытаются добиться проведения общероссийского референдума по данному вопросу. Эксперты не исключают, что референдум будет «забракован» властями на том или ином этапе, поскольку для его проведения необходима политическая воля.

Параллельно в обществе идет дискуссия об альтернативах повышения пенсионного возраста. В частности, звучат предложения по поводу введения прогрессивной шкалы налогообложения, выведения средств из офшоров, выведение бизнеса из тени, а также пересмотр социально-экономической политики правительства РФ в целом.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.08.18

Россия объявила войну импорту: зарубежные продукты попадают в брак в три раза чаще. / Есть ли реальная альтернатива повышению пенсионного возраста?. Опрос на сайте РИА «Новый День». / Похищение детей в Подмосковье: возбуждено уголовное дело. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»