Афера на 74 млн рублей: беглый бизнесмен пытался «законно» захватить компанию

В Москве арестован экстрадированный из Болгарии бизнесмен Михаил Керштейн, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 74 млн рублей и фальсификации единого госреестра. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, подозреваемый являлся генеральным директором ЗАО, которое до 24 декабря 2015 года являлось исполнительным органом ООО «РАМ Холдинг». Керштейн, обладая информацией о финансовом состоянии дел компании, а также имея доступ к его уставным и учредительным документам. совместно со своим знакомым Игорем Могилой пытался приватизировать 67% уставного капитала, которые оцениваются более чем в 74 млн рублей.

В результате злоумышленники с декабря 2015 года по февраль 2016 года предоставляли в налоговую инспекцию документы, по которым Могила якобы был назначен главой ООО «РАМ Холдинг» и в которых были перераспределены доли участия в уставном капитале в пользу другой компании, зарегистрированной на территории Кипра.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 35, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ («Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, группой лиц по предварительному сговору») и ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

Уголовное дело в отношении Могилы было выделено в отдельное производство и в настоящее время рассматривается в суде по существу.

Отмечается, что Керштейн скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В июне 2018 года он был задержан в Болгарии и 24 августа экстрадирован в Россию. На основании постановления суда Керштейн находится под стражей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.08.18

Шойгу указал на угрозу конфликтов в Арктике. / Российским ученикам запретят пользоваться смартфонами в школах. / Пенсионная реформа – временное решение экономических проблем. А что дальше?. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»