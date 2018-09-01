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Суббота, 1 сентября 2018, 13:42 мск

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В Москве обнаружен ещё один чемодан с трупом женщины

В Москве вблизи забора на аллее Кремлевских Курсантов прохожими обнаружен чемодан, в котором лежало тело девушки на вид 18-25 лет. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

В ведомстве утонили, что при визуальном осмотре трупа видимых телесных повреждений не обнаружено.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности потерпевшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – уточнили в СКР.

Как сообщал «Новый День», в начале августа в Воронцовском парке также был обнаружен чемодан, в котором находился труп женщины. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти зафиксировано не было. Тем не менее было возбуждено уголовное дело статье УК РФ «убийство».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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