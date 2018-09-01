Кремль об убийстве главы ДНР: нужно ждать «весьма негативных последствий»

Убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко приведет к «весьма негативным последствиям» в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся провокацией, которая будет способствовать повышению напряженности в регионе

«Безусловно, это провокация, которая имеет весьма негативные последствия в целом для атмосферы в регионе, и очевидно, что она не способствует процессу урегулирования», – сказал Песков, слова которого цитирует РБК.

«Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективу начала реализации минских договоренностей», – заявил также Песков.

Представитель Кремля уточнил, что президент РФ пока не планирует контактов с и.о. главы ДНР Дмитрием Трапезниковым, принявшим на себя полномочия Захарченко. «Нет, сейчас не планируется [контактов], график сегодня достаточно напряженный: сейчас будет официальный визит президента Азербайджана [Ильхама Алиева], потом уже часть дня, посвященная [детскому центру] «Сириус» и Дню знаний. Поэтому сейчас каких-то других контактов не планируется, они просто сейчас невозможны», – пояснил пресс-секретарь главы государства.

Ранее на убийство Захарченко отреагировал лично Владимир Путин, выразивший соболезнования в связи с гибелью лидера самопровозглашенной республики. «Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока», – говорилось в заявлении президента РФ.

Как сообщал «Новый День», убийство главы ДНР произошло накануне. По уточненным данным, взрыв в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке произошел около 17:30. В это время там начали собираться высокопоставленные чиновники ДНР помянуть Иосифа Кобзона, активно поддерживавшего народную республику.

По данным МЧС, сообщение о ЧП поступило в 17:37. «Взрывом уничтожено: остекление; повреждено вследствие пожара: мебель и вещи б/у на площади 5 кв. м. В результате взрыва погибло два человека. Пострадавших пять человек: от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, которые приводит газета «Коммерсантъ», взрывное устройство было заложено в один из осветительных приборов, установленных в кафе,– торшер или люстру, а в действие приводилось звонком с телефона.

После ЧП сообщалось о задержании украинских диверсантов.

Известно, что прощание с Захарченко и его похороны пройдут 2 сентября. Как сообщил журналистам и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников, траурная церемония начнется в Донецке в театре оперы и балета в 9:00.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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