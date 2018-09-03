«Победа» увеличила минимальную цену на багаж

Авиакомпания «Победа», которая входит группу «Аэрофлот» и позиционируется себя в качестве лоукостера, заявила об увеличении минимальных расценок на провоз 10 кг багажа пассажиров. Как передает корреспондент РИА «Новый День», перевозчик сообщил, что с 4 сентября тариф вырастет с 499 рублей до 777 рублей из-за претензий антимонопольной службы.

Компания пояснила, что такие меры приняты из-за требования УФАС Москвы снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу на рейс.

В сообщении перевозчика отмечается, что ранее «Победа» для мотивации клиентов оплачивать услуги на сайте pobeda.aero ввела специальный промо тариф 499 рублей для багажа весом до 10 кг, который был доступен только на сайте авиакомпании на ограниченное количество мест багажа по специальной цене. При оформлении услуги в агентствах и аэропортах провоз 10 кг багажа на рейсах «Победы» стоил 1 тысячу рублей.

«Мы хотели стимулировать клиентов приходить на наш сайт за самыми низкими ценами, поэтому ввели промотариф на багаж 10 кг. Очевидно, что промотариф не может предлагаться без ограничений. Но каждая семья, оформлявшая перелет одним бронированием, имела возможность оплатить провоз багажа по промотарифу. По требованию УФАС Москвы нам пришлось снять ограничение на количество мест багажа до 10 кг и отменить по этой причине промотариф», – пояснил генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) установило в действиях авиакомпании «Победа» признаки навязывания невыгодных условий провоза багажа.

«При оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров ресурс дает возможность приобрести перевозку багажа весом до 10 кг за 499 рублей только на одного пассажира из бронирования. Остальным же пассажирам можно оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1499 рублей», – отмечали в ведомстве.

«Такие действия есть не что иное, как создание сложностей потенциальным покупателям и вынуждение их к прохождению всего пути бронирования заново и индивидуально. Это навязывание невыгодных условий при оказании услуги по авиаперевозке и ущемление интересов неопределенного круга лиц», – отмечал в комментарии руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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