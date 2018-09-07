Судьба пенсионной реформы «повисла в воздухе»: Кремль ждет результатов выборов Известный политолог о новом политическом сезоне в РФ и тех, кто покинет мир политики в ближайшее время

В России новый политический сезон 2018/19 несет в себе сразу несколько интриг. Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), руководитель «Максимов-консалтинг» Андрей Максимов в интервью РИА «Новый День» сказал, какие три фамилии в скором времени могут исчезнуть из медийного пространства, почему точкой отсчета для формирования обновленной политической реальности может стать воскресенье, 9 сентября, и пояснил, почему судьба пенсионной реформы зависит от протестного голосования.

По мнению эксперта, дальнейшие действия Кремля во внутренней политике во многом будут зависеть от того, какой результат получит «Единая Россия» на предстоящих региональных выборах.

«В настоящий момент у нас все подвешено под итоги выборов, которые пройдут послезавтра. Если «Единая Россия» резко потеряет свои позиции, несмотря на обращение президента и определенную коррекцию курса, тогда возможно «развертывание гаек», поворачивание лицом к народу, какие-то попытки вновь вернуться на рельсы патернализма. Все-таки «Единая Россия» выросла как патерналистская партия, которая на этой ниве была более успешна, чем «СР» и КПРФ», – сказал Максимов.

Политолог напомнил, что практически сразу после мартовских выборов президента РФ партия власти «начала дрейфовать» на более либеральных позициях и «отстаивать интересы тех людей, которые являются работодателями, которые не заинтересованы в заботе и поддержке людей труда и ветеранов труда».

«Если для «ЕР» все будет хорошо на этих выборах, значит – дрейф в сторону либеральной платформы продолжится. Если нет – мы будем ожидать возвращения патернализма в той или иной форме», – полагает эксперт.

При этом он не исключил еще один вариант развития событий. «Либо – закручивание гаек, больше полномочий силовикам, и все, кто что-то имеет против, поймут, что невиновных в нашей стране не бывает», – сказал он.

Еще одним фактором изменений в политической сфере может стать естественная смена элит, считает эксперт. «По всей видимости, поколение политических «бойцов», которые по четверть века провели на политической арене, вроде Владимира Вольфовича (Жириновского) и Геннадия Андреевича (Зюганова), начнут передавать бразды правления другим людям в своих партиях», – сказал Максимов.

«Скорее всего, и Миронов приблизится – он хоть и не так долго в политике, но у него уже тоже пороговый возраст», – добавил он.

По оценке эксперта, из-за такого массового обновления элит возникает еще одна неопределенность. «Будут вопросы, насколько приемники будут готовы принять правила игры. В этом случае, возможно, как завертывание гаек, так и развертывание. Все зависит от того, насколько удастся играть без надрыва», – заключил Максимов.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы 7 депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 регионов (22 прямых и 4 через голосование в парламенте), а также выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 субъектах РФ.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент Путин заявил, что поддерживает реформу, однако признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

В сентябре «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Кроме этого социологи фиксируют рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.09.18

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