Явка на выборах губернатора Московской области бьет «рекорды»

К полудню явка на выборах губернатора Московской области составила 12,28% от общего числа избирателей. Об этом сообщила председатель региональной Избирательной комиссии Эльмира Хаймурзина.

«В абсолютных числах по состоянию на 12 часов проголосовало 681 470 человек на всей территории Московской области», – сказала она.

Стоит отметить, что предыдущие выборы губернатора МО прошли 8 сентября 2013 года. Тогда явка на 12 часов составила 10,44%, уточняет «Интерфакс».

Сейчас на пост главы региона претендуют шесть кандидатов, в числе которых действующий губернатор Андрей Воробьев, который баллотируется от «Единой России». Кроме главы региона, это Лилия Белова от партии «Альянс Зеленых», Кирилл Жигарев от ЛДПР, Борис Надеждин от «Партии Роста», Константин Черемисов от КПРФ и Игорь Чистюхин от «Справедливой России».

Москва, cлужба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.09.18

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