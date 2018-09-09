«Время крупных коалиций»: политическая элита России начнет «грызть» друг друга

В результате «сокращения ресурсной базы» в России представители политической элиты будут объединяться в коалиции с усилением силового блока и выкачивать средства из населения. Как считает известный политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко, уже в ближайшее время страну ждет обострение политической борьбы и рост протестных настроений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт, выступая на online-марафоне «Ночь выборов», прогнозировал появление на политической арене загадочной персоны «ноунейм».

Как пояснил Минченко, сокращение ресурсной базы происходит в результате «резко повышающегося санкционного давления». «Крупные игроки начинают перераспределять ресурсы за счет более мелких. Мы это видим на примере Улюкаева. Происходит перераспределение существующих рынков, и создаются новые рынки. Но поскольку мелкие сопротивляются, большие вынуждены объединяться, и сейчас время крупных коалиций. Если у тебя нет крупной коалиции – должен быть силовой элемент», – сказал политолог.

«Мы видим, что и милейший Алексей Кудрин из Счетной палаты строит квазисиловую структуру», – добавил он.

При этом эксперт отметил, что борьба сейчас идет не только за ресурсы, но и за «формирование второго эшелона политиков», в том числе за счет так называемых «технократов». «Это по сути дела формирование элиты 2020-2030 годов. Поэтому конкуренция, а за эти позиции – такая жесткая», – сказал политолог.

В этой связи Минченко выразил уверенность, что в России в ближайшие годы будут в целом переформатированы властные структуры, в том числе партия «Единая Россия». «Мы уже видим сегодня, что «Единая Россия» перестала быть по факту единой партией власти, которая обеспечивает решение всех политических задач. Есть востребованность в новых политических игроках. Я не уверен, что это будут партии», – сказал Минченко.

Эксперт обратил внимание, что сегодня во многих странах, в том числе и на постсоветском пространстве, «игроками становятся непартийные субъекты». «Думаю, что члены «Политбюро 2.0» накануне транзита, который будет связан с периодом 2021-2024 годы, начнут раскладывать яйца в разные корзины, и мы будем ждать процесса переформатирования «Единой России» и других парламентских партий и переформатирование новых политических проектов», – уточнил политолог.

Эксперт также отметил, что все эти тенденции будут наблюдаться и в российских регионах, и уверенность, что местные власти не будут легко сдавать свои позиции. «Региональные элиты начинают сопротивляться, и сопротивляются они политическими методами, на выборах и не только», – сказал он.

Кроме этого, Минченко подчеркнул, что в результате перераспределения ресурсов будет расти фискальное давление на население. «Это будет другим методом перераспределения ресурсов: от людей в сторону элит. Мы будем наблюдать за этим в течение ближайших нескольких лет. Людям это не нравится, поэтому мы будем сталкиваться с повышением уровня активности избирателей, повышением уровня протеста», – прогнозирует он.

По его оценке, в этой ситуации в перспективе на политическую арену могут попасть неизвестные сейчас персоны. «Когда у нас говорят, да ладно, все зачищены, никого не будет. Будет! Будет кандидат «ноунейм». Если у людей уровень протестный высок даже в условиях зачистки, они будут выступать за любого, кто демонстрирует хотя бы минимальный уровень протестной активности. Я предрекаю успех кандидата «ноунейм», – подчеркнул Минченко и добавил, что это касается и сегодняшних выборов.

«Сегодняшние выборы нас удивят и обрадуют политтехнологическое сообщество», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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