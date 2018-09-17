Кремль получил чёткий сигнал: в обществе нарастает протест

Второй тур выборов в Приморье, где огромная часть населения проголосовала за кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко, дал ясный сигнал Кремлю: власть должна сделать выводы и дать ответ на «вопросы социальной справедливости» – и это не только проблема пенсионной реформы. Как сказал в интервью РИА «Новый День» политолог Игорь Рябов, подогреть протестные настроения мог и Восточный экономический форум, на котором побывал президент РФ Владимир Путин.

По оценке эксперта, выборы показали, как народ отреагировал на «чрезмерную либеральную риторику кандидата, который отстаивал преимущества пенсионной реформы», и на прошедший в Приморье форум, где обсуждали глобальные вопросы, а не проблемы населения.

Сейчас ситуация в регионе лежит в правовом поле, считает собеседник агентства, отмечая, что глава ЦИК Элла Памфилова уже призвала кандидата от КПРФ не голодать, а подавать жалобы на правонарушения.

«Но при любом итоге выборов власти надо делать выводы, разбираться в причинах этого протестного голосования, – подчеркнул Игорь Рябов. – Кто бы сейчас там ни победил, совершенно очевиден приток протестных голосов всего лишь за неделю в одном регионе. И то же самое сейчас будет происходить в других регионах. Власть должна дать ответ на вопрос, что с этим протестом делать».

Как считает эксперт, проблема не только в непопулярной в народе пенсионной реформе, о смягчении которой объявил глава государства, но этого шага, очевидно, оказалось недостаточно. «Вопросов социальной справедливости довольно много, а ответов на них мало, – отметил политолог. – Это и коррупция в регионах, и некий региональный феодализм, вопрос завышенных цен, уровня жизни, и на эти вопросы надо давать адекватный ответ».

«У меня четкое убеждение, что в случае нарастания протестов авторы всех этих либеральных реформ быстро спрячутся, как в 90-е годы, в кусты, и президент останется с этими проблемами один на один, – считает собеседник агентства. – Этого нельзя допустить, надо смотреть на ситуацию объективно, привлекать к обсуждению проблем все политические силы и наладить некий открытый диалог с властью во всех регионах без исключения».

Политолог выразил надежду, что шаг к этому может быть сделан при обсуждении проекта объединения и укрупнения регионов в 14 макроэкономических субъектов. «Это один из проектов, которые могут позволить наладить некий диалог в новом формате, а не в таком совершенно эмоциональном протестном виде», – подчеркнул он.

Результаты второго тура губернаторских выборов, прошедших 16 сентября в Приморском крае, до сих пор официально не объявлены. Побеждавший в ходе подсчета голосов коммунист Андрей Ищенко внезапно потерял несколько процентов голосов и уступил действующему губернатору-единороссу Андрею Тарасенко. В итоге Ищенко объявил голодовку. Глава ЦИК заявила, что результаты выборов не будут официально оглашены до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы на нарушения в ходе голосования.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.09.18

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