Кремль оказался не готов: эпоха «крымского консенсуса» завершилась

Обострение социальной напряженности в России из-за непопулярных реформ правительства Дмитрия Медведева привело к тому, что жители страны впервые за долгое время решились на протестное голосование. Второй тур губернаторских выборов застал власть врасплох и показал, что эпоха «крымского консенсуса» завершилась.

Как считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, такой «неприкрытой наглости», как на выборах губернатора Приморского края, где «единоросс» Андрей Тарасенко неожиданно опередил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, Кремль не позволял себе давно.

Эксперт обратил внимание, что коммунист достаточно уверено обходил своего оппонента, однако создалось впечатление, что в последний момент власть решила отыграть себе победу. «Ощущение такое, что местные до последнего ждали команды из центра, а центр эту команду давать не спешил. Наконец, когда было подсчитано уже 95% голосов, а разница составляла более 5,5% в пользу кандидата от КПРФ, Москва дала добро на фальсификации. В результате после классического «сбоя в системе работы» сайта приморского избиркома данные чудесным образом поменялись в пользу Тарасенко (49%) против 48,5% у Ищенко», – отметил Бондаренко в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

«Такой неприкрытой наглости власть себе давно не позволяла», – подчеркнул он.

В этой связи эксперт отметил, что осталось надеяться, что коммунисты не отдадут эту победу и поборются за власть.

По мнению Бондаренко, такое протестное голосование во многом доказало, что «эпоха крымского консенсуса завершена». «Людям более не интересны Сирия, Донбасс и Скрипали, сколько ими не корми. Людей волнуют их зарплаты, пенсии, уровень ЖКХ, цены на транспорт и состояние дорог. Это нормально. Так и должно быть. По крайней мере, в любимой большинством наших экспертов (и я – не исключение) Европе все обстоит именно так», – сказал он.

Кроме этого, Бондаренко выразил уверенность, что подключение админресурса и фальсификации на местах имеют еще одно крайне негативное, но неочевидное последствие. Он напомнил, что зачастую, избирательные участки находятся в школах и образовательных учреждениях.

«Об этом уже писали, но я все равно скажу – во что же вы превращаете наших учителей, господа избиркомовцы? Как они будут завтра учить наших детей разумному-доброму-вечному, когда вчера переписывали цифры в избирательных протоколах под бдительным взглядом серьёзного человека? Это очень серьёзная деформация сознания, которая ещё даст свои плоды», – считает эксперт.

Напомним, сегодня утром избирательная комиссия Приморского края опубликовала предварительные итоги голосования в рамках второго тура губернаторских выборов: врио губернатора региона Андрей Тарасенко набрал 49,55%, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 48,06%, после чего коммунист объявил голодовку.

Как сообщал «Новый День», до 20:00 мск Ищенко лидировал с отрывом в 10%, но потом показатели Тарасенко резко пошли вверх. На 21:10 мск было подсчитано 97,87% протоколов: Ищенко на тот момент набрал 50,37% голосов, Тарасенко – 47,11%. При этом ряд избирательных комиссий затягивал введение данных в ГАС «Выборы»: к утру понедельника неучтенными оставались 14 протоколов избирательных комиссий, значительная их часть – в Советском районе Владивостока. Ночью пожарные эвакуировали людей из территориальной избирательной комиссии из-за сообщения о дыме, однако ни задымления, ни пожара на самом деле не было.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.09.18

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