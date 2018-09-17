«Волшебная пилюля» Путина не сработала: власть и народ оказались по разные стороны баррикад

Политическая ситуация в России накаляется: как показали итоги последнего голосования на региональных выборах, прежние схемы взаимоотношений власти и народа и «договорняки» Кремля с оппозицией перестают работать. Как сказал в интервью РИА «Новый День» президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко, второй тур на губернаторских выборах в четырех регионах поставил политиков с обеих сторон баррикад «в неудобное положение» и показал, что оппозиция на самом деле не стремится к реальной власти.

Минченко выразил уверенность, что ни власть, ни оппозиция не ожидали второго тура на губернаторских выборах. «В общем-то, все кандидаты были согласованы и никто из них [оппозиционеров] не планировал выигрывать, а теперь они оказались в этой ситуации, равно некомфортной не только для действующих глав регионов, но и для тех, кто вышел с ними во второй тур», – сказал политолог.

Минченко обратил внимание, что везде ситуация индивидуальна и после голосования в Приморье рано делать выводы о результатах в остальных регионах, где пройдет второй тур губернаторских выборов. «Как правило, второй тур – это битва антирейтингов, он у действующих глав выше, при этом накачиванием антирейтингов других оппонентов никто не занимался. Но выборы – это конкуренция, тем более, в ситуации, когда оппоненты не очень-то и хотят выиграть», – отметил эксперт в комментарии РИА «Новый День».

По его оценке, сейчас неочевидно, какие последствия повлечет за собой изменение политической реальности, и вопрос о создании новых союзов и коалиций элиты остается открытым.

«Зюганов и Жириновский уже не договорились – у них не получилось создать единый блок. Вступят ли они в торг с «Единой Россией»… Вопрос. Пока мы видим, что коммунисты очень жестко упираются из-за Приморья», – отметил он.

В этой связи Минченко обратил внимание, что на данный момент ситуация в Приморском крае напряженная. Штабы кандидатов в губернаторы Приморского края обвиняют друг друга: штаб кандидата от КПРФ Андрея Ищенко высказывает претензии оппонентам в административной коррекции результата, штаб кандидата Единой России» Андрея Тарасенко – в подкупе избирателей, иностранном финансировании и попытке организации «майдана».

«Разбираться с этими обвинениями должны соответствующие структуры – правоохранительные органы (если речь идет о заявлениях о якобы совершенных преступлениях) и Центральная избирательная комиссия (если речь идет о процедурных нарушениях). В случае неудовлетворенности действиями силовиков и ЦИК стороны могут обращаться в суды», – констатировал он.

При этом, по мнению эксперта, второй тур в Приморье уже показал, что «поддержка президента РФ более не является «волшебной пилюлей» на фоне снижения «общего уровня доверия к власти в связи с изменениями пенсионного законодательства и ростом протестных настроений».

Минченко также выразил уверенность, что среднее и нижнее управленческое звено демобилизовано из-за «обиды в связи с тем, что крайними в коммуникации с населением относительно непопулярных реформ сделали их».

«Имитационные кампании» становятся всё более рискованными. Необходимы переговоры с элитами, фандрайзинг, намагничивание актива и адекватная имиджевая кампания», – отметил он в своем телеграмм-канале.

«Технология «зачистки конкурентного поля» в условиях общего снижения рейтингов власти имеет ограниченный эффект. «Кандидат Ноунейм» может стать даже более опасным оппонентом, чем привычнее политические бойцы, имеющие понятный и в том числе и негативный бэкграунд», – добавил он.

Напомним, сегодня утром избирательная комиссия Приморского края опубликовала предварительные итоги голосования в рамках второго тура губернаторских выборов: врио губернатора региона Андрей Тарасенко набрал 49,55%, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 48,06%, после чего коммунист объявил голодовку.

Как сообщал «Новый День», до 20:00 мск Ищенко лидировал с отрывом в 10%, но потом показатели Тарасенко резко пошли вверх. На 21:10 мск было подсчитано 97,87% протоколов: Ищенко на тот момент набрал 50,37% голосов, Тарасенко – 47,11%. При этом ряд избирательных комиссий затягивал введение данных в ГАС «Выборы»: к утру понедельника неучтенными оставались 14 протоколов избирательных комиссий, значительная их часть – в Советском районе Владивостока. Ночью пожарные эвакуировали людей из территориальной избирательной комиссии из-за сообщения о дыме, однако ни задымления, ни пожара на самом деле не было.

Москва, Мария Вяткина, Татьяна Дорофеева

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