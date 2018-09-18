«Политическим Чернобылем» и «избирательной Кущевкой» назвал лидер КПРФ Геннадий Зюганов ситуацию со вторым туром губернаторских выборов в Приморском крае. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Зюганов заявил, что в такой ситуации возможны самые негативные последствия, вплоть до «разложения страны».

«Если партия власти это проглотит – разложение страны пойдет по всем составляющим, – заявил Зюганов на «политической десятиминутке» в ходе пленарного заседания Государственной думы. – Это не только возмутительно, это просто поразительно!».

В ходе подсчета голосов, отметил Зюганов, «вся система зависла, все провалилось, и начался тот беспредел, которого история выборных кампаний нашей страны не знает». Лидер коммунистов напомнил, что сегодня утром результаты выборов на 13 участках были аннулированы. Он назвал ситуацию в Уссурийске «откровенно бандитской», заявив, что на нескольких участках протоколы «переписывали всю ночь до семи утра». «Там Корж (Евгений Корж, глава города Уссурийска), он под следствием, уголовник 100%, никакой не мэр. Если и это ему спустить с рук не знаю, что будет», – заявил Зюганов, отметив, что эта ситуация напоминает ему историю с президентскими выборами в 1996 году, когда у него в Татарстане «украли 600 тысяч голосов».

«Давайте вместе сейчас сформируем нормальную команду и пошлем туда проверить – Дума, Совет Федерации, ЦИК, администрация, – предложил Зюганов. – Мы все заинтересованы в честных выборах. Я уверен, что порядок мы восстановим, но тревожно, что возвращается та практика, которую мы осудили. Мы обязаны выполнить ключевые установки послания президента, войти в пятерку ведущих государств. А с такими выборами мы, кроме как в тюрьму, никуда не попадем».

В Приморском крае после обработки 100% протоколов лидирует единоросс Андрей Тарасенко с 49,55% голосов. Его оппонент коммунист Андрей Ищенко набрал 48,06%. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что итоги выборов в Приморье не будут объявлены до рассмотрения всех поступивших жалоб.

Москва, Татьяна Дорофеева

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