Политический дефолт в Приморье: «Тарасенко ждал, что Путин поцелует его в лоб»

В Приморском крае произошел политический дефолт, вина за который лежит на местной власти. Команда действующего губернатора Андрея Тарасенко «забыла о народе» и не стала проводить полноценную избирательную кампанию – в итоге произошел беспрецедентный скандал. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали известные политологи, выступавшие на круглом столе в Москве.

Как отметил член экспертного совета Центра развития региональной политики (ЦРРП) Андрей Колядин, в Приморье недооценили очень много нюансов, связанных с этой территорией. «До нынешнего губернатора вокруг Миклушевского (Владимир Миклушевский – глава Приморья с 2012 по сентябрь 2017-го) творился «ад и Пакистан», и Дарькина (Сергей Дарькин являлся губернатором Приморского края с 2001 по 2012-й), в чем только не обвиняли во время его творческого труда, вокруг Наздратенко (Евгений Наздратенко занимал должность главы Приморья с 1993 по 2001-й) были постоянные битвы, – напомнил он. – Четыре мэра посажено, три вице-губернатора посажено. Что вы будете думать о власти? Что они все негодяи».

Эксперт также отметил, что «отношение к власти там формировалось давно» и назвал Приморский край «свободолюбивым регионом с большим объемом бизнеса, который никак не учитывается». «И тут приходит Тарасенко, который начинает выстраивать некую свою реальность, рассчитывая, что он победит на том, на чем предыдущие молодые технократы, – пояснил политолог. – Приедет Путин, поцелует его в лоб. Да, он его два раза целовал, и даже в промежутке между двумя турами. Он думал, этого как в других регионах будет достаточно. Оказалось, нет».

Колядин подчеркнул, что главе Приморья «надо было предпринимать настоящие предвыборные шаги, проводить комплексную выборную кампанию, такую, как делают нормальные губернаторы, а не ожидать, что Путин эту кампанию проведет».

Так или иначе, источник «Нового Дня», близкий к кругам политтехнологов, полагает, что Кремль уже назначил ответственного за грандиозный скандал в Приморье. «Это будет Дмитрий Братыненко, вице-губернатор Приморья. Именно он должен был отстраивать эти вопросы. Посмотрим, каково будет наказание», – сказал собеседник агентства.

Выступавший на круглом столе, член экспертного совета ЦРРП Сергей Шахов со своей стороны отметил, что врио главы Приморья сумел договориться с местными элитами и «даже с сидящим сейчас Пушкаревым (экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, находится под стражей) договорился, и тот, чтобы облегчить ему жизнь, уволился».

«То есть сложилась песня, такого никогда не было. Но вот о народе как-то позабыли», – констатировал он, пояснив, что работа с избирателями в крае практически не велась и ситуация была пущена на самотек.

Политолог также добавил, что приезжал на Восточный экономический форум. «Искал патриотов, лидеров общественного мнения – а их нету. Один на рыбалке, второй в Китае. Я говорю, ребят, а выборы? – А чего выборы? Нам ничего не сказали». Там еще есть боевое братство, потрясающая организация, в нее входит очень много самых разных людей, много хороших дел за ними. Вовлечь их в агитацию было бы большим успехом. Но они вообще где-то в Корее сидят. А как же выборы? Ну вот, и все ясно», – сказал Шахов.

Корреспонденту РИА «Новый День» Шахов пояснил, что у Тарасенко, как выяснилось, «политической команды нет, есть только экономическая».

В итоге на Дальнем востоке произошел настоящий политический дефолт, констатировал политолог, директор ЦРРП Илья Гращенков. «Дефолт – это обнуление ситуации. Итоги выборов здесь аннулированы», – пояснил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.09.18

Второй губернаторский тур: риск повторения приморского скандала сохраняется. / Российским женщинам разрешат работать дальнобойщиками и машинистами. / Центробанк аннулировал лицензии московского и волгоградского банков. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»