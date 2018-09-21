Жители России накопили недовольство: властям показали, что после выборов Путина можно не всё

На нелицеприятные для партии власти результаты сентябрьских выборов в России основное влияние оказало накопленное общественное недовольство властью. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, выступая сегодня в Москве рамках экспертного «круглого стола».

«Я думаю, пенсионная реформа не была причиной протестов. Это совершенно другой случай. Накопилось недовольство за много лет по разным совершенно причинам», – сказал эксперт.

Политолог напомнил, что после монетизации льгот в 2005 году в стране тоже прошли масштабные акции протестов, и после этого власть сделала логичные выводы: «Не надо обижать сразу много людей во всех регионах, причем равномерно».

После этого властям удавалось балансировать, не раздражая антисоциальными новшествами сразу большие группы населения.

«Эта система недурно работала, но при этом что-то накапливалось, – полагает Борис Кагарлицкий. – И тут вот они сорвались, сделали ошибку: не просто повысили пенсионный возраст, но тут же НДС, тут же целый ряд других вещей».

«После выборов в марте они решили, что теперь можно все, на шесть лет вперед все гарантировано. Вот разом все и сделаем. Ну и получили результат», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, именно это накопленное общественное раздражение и привело к тому, что сразу в нескольких регионах партия власти провалила выборы. «Пенсионная реформа была таким щелчком, который столкнул все это дело. Это точно не пенсионная реформа сыграла, а общее отношение к власти», – подытожил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.09.18

Кризис власти: губернаторские выборы выявили опасную для Кремля тенденцию. / Государство окончательно лишило россиян пенсионных накоплений. «Разморозки» накопительных пенсий не будет никогда. / Пиво с запахом смерти: Пермь готовится к «слету палачей». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»