Губернаторские выборы обнажили проблемы: Хакасия рискует остаться без второго тура

Губернаторские выборы в Хакасии, назначенные на 7 октября, могут не состояться. Причиной, как считает политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов, может стать отказ участвовать в них кандидатов от КПРФ и «Справедливой России», которые должны побороться во втором туре после отставки врио губернатора Виктора Зимина.

«Я думаю, что этот сценарий вполне вероятен, – пояснил политолог в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День». – На регион нельзя ставить 30-летнего юриста газеты (коммунист Валентин Коновалов работает юрисконсультом газеты «Правда Хакасии»), который в силу этой протестной ситуации получает вотум доверия. Это синоним строки против всех. Я думаю, что будет в Хакасии переиграна ситуация».

Рябов напомнил, что в данный момент – после отставки Виктора Зимина с поста врио губернатора – в Хакасии формально нет главы республики, что дает возможность полного пересмотра ситуации с выборами. «Я думаю, что системные партии КПРФ и «СР» (после отставки Зимина во второй тур вышел лидер регионального отделения «Справедливой России» Андрей Филягин) эту проблему понимают точно так же, как в Кремле. Полагаю, они пойдут навстречу, чтобы обнулить ситуацию в Хакасии», – считает он, отмечая, что при определенных условиях оба кандидата от оппозиционных партий могут также отказаться от участия в кампании. В этом случае новые выборы могут быть назначены через три месяца – как в Приморье.

По итогам второго тура голосования во Владимирской области и Хабаровском крае к власти фактически пришли спойлеры, и эта ситуация обнажила две крупные проблемы российской власти, отмечает эксперт.

«Это все наложение двух больших проблем. Одна ситуационная – протест против пенсионной реформы, а вторая – глобальная. Кадров в регионах очень мало. Ставка делается на тех кандидатов, которые устраивают элиты, но эти кандидаты не получают вотума доверия избирателей», – констатировал Рябов.

Фактически оказалось, что в регионах нет сильных политических лидеров, лояльных президенту и пользующихся доверием населения, а это говорит о том, что менять необходимо всю систему подготовки политических кадров в регионах, резюмировал собеседник агентства.

В ходе второго тура губернаторских выборов во Владимирской области по данным ЦИК после подсчета 100% протоколов либерал-демократ Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов. За действующего губернатора от «Единой России» Светлану Орлову проголосовали 37,46% избирателей. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% против 27,97% единоросса, врио главы региона Вячеслава Шпорта.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.09.18

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