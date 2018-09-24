Провал «ЕР» на выборах губернаторов: Кремль намерен сделать оргвыводы

Кремль намерен сделать выводы из завершившихся губернаторских выборов, на которых потерпели поражение представители партии власти. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, итоги кампании будут проанализированы, после чего можно ожидать некой корректировки работы.

«Итоги любых выборов являются предметом для глубокого анализа, и этот анализ проводится каждый раз. Вы знаете, что всегда со всеми регионами осуществляется очень тесная координация из Москвы, Москва по разным каналам получает информацию о повестке дня в регионах. Предстоит проанализировать итоги и этих тоже выборов и сделать соответствующие выводы для корректировки работы в дальнейшем», – цитирует Пескова РБК.

Комментируя поражение кандидатов от «Единой России», представитель Кремля подчеркнул, что руководство страны приветствует открытые, справедливые и конкурентные выборы.

«Главное для нас – это то, что выборы состоялись в спокойной и конкурентной атмосфере. По информации, которая поступает из ЦИК, каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на окончательные итоги голосования, не зафиксировано, судя по чему можно с большой долей уверенности полагать, что выборы действительно прошли честно, открыто, справедливо и конкурентно, – это то, что приветствуется в Кремле», – подчеркнул Песков.

Он также заверил, что партийная принадлежность новых губернаторов не скажется на их отношениях с Кремлем. По его словам, у руководства страны уже есть такой опыт, некоторые регионы возглавляют представители «других партий», и это не препятствует «установлению плотных и конструктивных отношений».

«Иного и быть не может, потому что партийная принадлежность вряд ли будет играть роль, когда губернатору надо будет работать и выполнять свои предвыборные обещания», – отметил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщал «Новый День», по итогам второго тура губернаторских выборов кандидаты от «ЕР» проиграли выборы в двух регионах. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова уступила кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, который набрал более 57% голосов. Еще один действующий губернатор признал свое поражение в Хабаровском крае: Вячеслав Шпорт проиграл во втором туре кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу, за которого отдали голоса более 69% избирателей.

Ранее были отменены итоги выборов в Приморском крае. В минувшую субботу был перенесен второй тур на выборах главы Хакасии, руководитель которой Виктор Зимин заявил о своей отставке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.09.18

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