«Зиму мы потерпим»: Россию ждет «взрывоопасная» политическая весна

Система консенсуса власти и общества лопнула, и к весне России следует ожидать пика протестной активности. Прошедшие в воскресенье вторые туры выборов стали первыми ласточками, показав, что низы уже не хотят жить по-старому, а верхи не могут ничего изменить. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

«Точка невозврата пройдена давно. Но население это увидело сейчас по пенсионной реформе», – сказал он и сравнил ситуацию с медленно тронувшейся под откос цистерной с взрывоопасным содержимым.

«То, что случилось [итог второго тура выборов в Хабаровском крае и Владимирской области] – это показатель, что система консенсуса власти и населения закончилась, – пояснил собеседник РИА «Новый День». – В 2000 годы часть от нефтяных доходов доставалась населению, и оно было согласно делегировать политические вопросы элите. Потом был крымский консенсус, когда сработало имперское мышление, свойственное нашему населению. Все закончилось, система лопнула. Это первые ласточки».

Политолог подчеркнул – федеральному центру повезло, что это случилось после выборов в Москве и Подмосковье, потому что иначе «мы бы тут имели и второй тур, и возможно не губернатора Воробьева и не мэра Собянина».

В то же время Неживой обратил внимание, что ситуация в Приморье подняла протестную явку во Владимирской области и Хабаровском крае, консолидировав апатичное до этого общество вокруг кандидатов-спойлеров – при том, что оба не планировали становиться губернаторами.

«Центр зачастую навязывает систему совершенно невыгодную для региональных элит, федеральный центр не выражает их интересы, и губернаторы, на которых ставил центр, в итоге выступают фигурами антиконсолидации, то есть против них консолидируются все», – пояснил эксперт, напоминая ситуацию с приходом в губернаторский кабинет во Владимирской области Светланы Орловой. «К ней существовало очень негативное отношение, ее туда навязали, она местные элиты поставила в очень тяжелые условия и их интересы не выражала, – отметил Неживой. – Можно говорить, что эти элиты не очень хорошие, но Орлова пришла и ничего лучше не сделала, чем было до нее при Виноградове. Сейчас она проиграла. И это начало».

Ситуация в Хакасии, по мнению собеседника агентства, похожа на эксперимент – Кремль «сделал финт ушами» и убрал основной раздражитель общества в лице экс-губернатора Виктора Зимина. «Интересно будет посмотреть на итоги, как в этих условиях будет голосовать население, – говорит он. – А если оставшиеся кандидаты снимутся с выборов, будет назначен и.о. губернатора и новые выборы через три месяца, как в Приморье. Но НДС к тому времени выстрелит, цены на нефть выстрелят, падение доллара выстрелит. То есть, к тому моменту для Кремля будет еще более негативная ситуация».

Как считает политолог, в стране наступает кризис власти, и общество все больше отвергает систему, которую ему предлагает руководство страны. «Большинство уже не хочет эту навязанную волю терпеть, а меньшинство, которое находится у власти, уже не может что-то изменить. Верхи не могут – низы не хотят», – констатировал Неживой.

По его мнению, фактически с марта, когда на президентских выборах Кремль получил вотум доверия, он не смог сделать ничего, чтобы его оправдать. У власти находятся все те же люди, принимается непопулярная пенсионная реформа, «у молодежи отобрали будущее, потому что за счет этого будущего мы живем в долг, а у пенсионеров пытаются отобрать деньги».

Как отметил политолог, в стране практически не осталось ни науки, ни образования, ни производства, способного заместить импортную продукцию – «с Роскосмосом происходит настоящий цирк, в образовании для детей ввели ЕГЭ, придуманный Америкой для оценки развития детей с отклонениями, во Владимире закрылся последний отечественный завод по производству тракторов». При этом сотни миллиардов рублей тратятся на новую плитку в Москве, а не на строительство новых заводов, которые дали бы новые рабочие места. «А сейчас импорт растет, «бакс» растет, идут санкции, ничего качественного мы внутри предложить не можем, цены будут расти. Соответственно, населению в этой ситуации ничего хорошего ожидать не стоит», – прогнозирует политолог.

Пик протестной активности, по его оценке, можно ожидать через несколько месяцев. «У нас страна холодная, сознание имперское, не сразу срабатывает. Зиму в холоде мы посидим-потерпим, а к весне начнется, – считает собеседник агентства. – Тут еще надо помнить, что Америка и Лондон отказались покупать у «Русала» алюминий. У нас последняя высокотехнологичная отрасль, где работает много населения в Сибири, в Волгограде – это заводы «Русала». Эти люди тоже к весне где-то дойдут до того состояния, когда им деваться будет некуда, голод не тетка. И выйдут на улицы».

Москва, Татьяна Дорофеева

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