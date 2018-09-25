«Единая Россия» накануне ребрендинга: партия власти рискует не дожить до федеральных выборов

Партия власти после провала на сентябрьских выборах имеет запас прочности еще, как минимум, год, после чего может подвергнуться серьезной «реформе». Как считает политолог, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), руководитель «Максимов-консалтинг» Андрей Максимов, ещё один неудачный Единый день голосования в 2019 году может стать поводом для упразднения «Единой России», как это было с партиями «Единство», «Наш дом – Россия» и «Демократический выбор».

В интервью РИА «Новый День» эксперт обратил внимание, что обостряющаяся политическая ситуация в стране действительно в перспективе может привести к ребрендингу «Единой России». «Законодательство о повышении пенсионного возраста, плюс налоги – это не способствует ни повышению популярности партии власти, ни повышению уровня жизни людей или улучшению их отношения к партии власти», – констатировал Максимов.

Политолог также отметил, что прошедшее выборы показали «есть определенный кризис доверия ко всем структурам, связанным с «Единой Россией». «В принципе, теоретически, возможен очередной ребрендинг – то есть создание рядом с партией власти очередной политической структуры, куда постепенно и безболезненно перекочуют все действующие политические фигуры. А старый бренд останется с теми фигурами, которых захотят отправить в политическое небытие», – считает эксперт.

В этой связи Максимов обратил внимание, что подобные пертурбации, если они произойдут, будут уже в третий раз. «Первый раз это было после приватизации, которая оказала очень мощное негативное влияние на партию власти и привела к падению уровня жизни населения в 92-93 годах. В результате «Демократический выбор России» был на выборах 1995-го года заменен новой партией власти, которую назвали «Наш дом – Россия». Кстати говоря, «Демократический выбор России» продолжал существовать, его просто как пустую кожу змеи бросили, и он спокойно проиграл», – отметил он.

Второй раз партия власти сменила название в конце 90-х, напомнил эксперт. «После дефолта и экономических проблем конца 90-х годов точно также «сбросли» партию «Наш дом – Россия». Произошла метаморфоза: сначала появилось две партии власти: одна – «Отечество – вся Россия», другая – под федеральным руководством с Путиным – «Единство». В последствие в течение двух лет эти структуры объединились, и снова была создана одна партия власти. «Наш дом – Россия» еще какое-то время также продолжала вести самостоятельную политическую жизнь, проигрывая выборы», – сказал Максимов.

Он подчеркнул, что сейчас будущее «Единой России» прогнозировать сложно – о судьбе партии наверняка знают лишь ее руководители, но выразил уверенность, что, даже если власть решится на изменения, они будут носить косметический характер.

«Теоретически это возможно, практически, случится ли это прямо сейчас – я не уверен, потому что обычно такого рода ребрендинги проводятся под федеральные выборы», – сказал он.

Таким образом, по словам Максимова, до следующего сентября «ЕР» вряд ли претерпит большие изменения. «У «Единой России» должен быть как минимум еще один ЕДГ (Единый день голосования), в который она не очень хорошо себя покажет. Тогда да, начнется сразу же мощнейший ребрендинг политических структур, создание другой структуры с другим названием. Но содержание мало изменится», – подчеркнул Максимов.

При этом эксперт отметил, что ранее при изменениях в партии власти менялся и образ передового политика. «Все это, как идеологические матрицы, уже использовалось. Были не молодые технократы, а молодые реформаторы, были не люди, способные работать в полях, а крепкие хозяйственники. Когда «Демократический выбор России» уступал место партии «Наш дом – Россия», то как раз хозяйственники вытесняли из политического поля молодых реформаторов. Это вполне нормальный процесс игры идеологемами. Но на самом деле и те идеологемы были не совсем объективны, ну а уж говорить о современных руководителях, которые пришли в виде молодых технократов я бы вообще не стал. Технократия – это серьезная вещь, это совершенно другое направление», – заключил Максимов.

Москва, Мария Вяткина

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