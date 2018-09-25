«Единая Россия» готовит зачистку в регионах: в партии недовольны эффектом пенсионной реформы

«Единая Россия» признала провал на прошедших выборах из-за изменения пенсионного законодательства. С соответствующим заявлением на заседании президиума Генсовета партии выступил его секретарь Андрей Турчак. Он подчеркнул, в некоторых регионах представители «ЕР» недостаточно поработали по разъяснению инициатив правительства РФ, которые вызывают крайнее возмущение населения, и пообещал принять кадровые решения.

Турчак заявил, что в некоторых регионах партия провела недостаточную разъяснительную работу, и обрушился на региональные отделения и штабы с критикой за недоработку «в части коммуникации кандидатов с избирателями».

«Закономерность простая: на территориях с большим количеством встреч наших кандидатов с жителями результат оказался высоким, и, наоборот, – там, где количество встреч было минимальным, результат неудовлетворительный», – подчеркнул Турчак, слова которого цитирует «Интерфакс».

Он обратил внимание, что в Хакасии, которая является одним из четырёх регионов, где был назначен второй тур выборов главы региона, было проведено 450 «разъяснительных» встреч. «При этом в Республике Саха (Якутия) – 13 тысяч 800», – сказал он.

«Мы будем вводить системный мониторинг встреч депутатов всех уровней с избирателями», – предупредил Турчак.

При этом он обратил внимание, что лучшие результаты «ЕР» были зафиксированы там, где явка была наиболее высокая. «Явка в Кемеровской, Ростовской областях и Республике Калмыкия составила 66%, 45,5% и 54,6%, соответственно. Эти же регионы показали наибольшие результаты за «Единую Россию». (...) Напротив, явка в Забайкалье составила 22%, а в Иркутской области – 26%. В этих регионах результаты партии наиболее низкие», – отметил он.

Кроме этого, по его словам, «немаловажным фактором» провала «ЕР» могло стать то, что в некоторых регионах, например, в Великом Новгороде, Архангельске и Хакасии выборная инфраструктура была сформирована не на базе местных и первичных отделений. «Мы обязательно проведем аудит состояния первичной партийной сети в региональных отделениях, которым предстоят выборы», – подчеркнул Турчак.

Он также сообщил, что на следующем заседании президиума будут приняты кадровые решения по итогам выборов в регионах.

Напомним, в 9 сентября в России прошел Единый день голосования, состоялись 84 избирательные кампании в 53 субъектах РФ. На выборах губернаторов четырех российских регионов – Приморского и Хабаровского края, Хакасии и Владимирской области победителя определить в первом туре не удалось. При этом итоги второго тура в Приморье были отмены, в Хабаровском крае и Владимирской области губернаторы-«единороссы» потерпели поражение, а глава Хакасии ушел в отставку.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.09.18

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