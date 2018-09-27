Портрет Путина уже не поможет: «добродушный пофигизм» жителей России остался в прошлом

Монополия «Единой России» после сентябрьских региональных выборов начинает рассыпаться: национальная идея современной России при нынешнем главе государства – «добродушный пофигизм» – изжила себя, людям нужные реальные действия и настоящие политики. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали политические эксперты на пресс-конференции в Москве.

По оценке политологов, в этом сентябре «Единую Россию» от полного краха спасло только то, что выборы проходили в Единый день голосования – если бы люди сначала увидели результаты четырех регионов-протестников, то провал партии власти прошел бы в «лавинообразном формате» по всей стране.

Поддержки от Кремля недостаточно. Губернаторам придется договариваться с народом

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя результаты сентябрьских региональных выборов, подчеркнул, что в России был развенчан главный миф о том, что протекция Кремля позволит губернаторам удержать свои места, несмотря ни на что.

Он пояснил, что до недавнего времени у губернаторов была твердая уверенность, что главное – это поддержка администрации президента РФ. «Если она есть, может быть, еще неплохо иметь хорошие отношения с местными элитами. Все остальное – вообще фигня. Мало ли что там население – кого оно волнует», – сказал Кагарлицкий.

«Выяснилось, это главная и первая реальность, которую мы видим с конца сентября 2018 года, и это должны понять все губернаторы – одной поддержки федерального центра недостаточно. Это первый факт, который мы имеем в жестком виде», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, наиболее ярко эта ситуация проявилась в Владимирской области. «Во Владимирской области Орлова (Светлана Орлова – бывший губернатор) была, мягко скажем, не самым сильным и популярным губернатором и позитивно там себя не показала. Она могла держаться только на федеральной подпитке, на поддержке Кремля и центра. Ее поражение было четко запрограммировано», – отметил Кагарлицкий.

Как считает эксперт, опыт сентября показал, что региональным властям придется находить общий язык с местными жителями. «Губернаторы, которые не хотят налаживать с населением нормальные человеческие контакты и завоевать малейшую популярность, причем не пропагандой, а за счет деятельности, которая будет соответствовать ожиданиям граждан, сколько бы Кремль и администрация не защищали их, будут иметь проблемы», – уверен он.

Исходя из его слов, можно сделать вывод, что ситуация в Хабаровском крае, где губернатор Вячеслав Шпорт, у которого завтра истекают полномочия и который не имел высокого антирейтинга, обострилась. «Там более сложная ситуация, потому что Шпорт – был не худший из губернаторов. Он не был категорически непопулярен в крае. Его поражение свидетельствует об очень серьёзных сдвигах, которые не могут быть объяснены только тем, что у них был непопулярный губернатор», – сказал Кагарлицкий.

«Мы увидели беспрецедентную для региональных выборов мобилизацию населения, когда пришли голосовать буквально все, кто реально мог. Они создали массовую явку, которая просто снесла действующего губернатора и позволила Сергею Фургалу стать новым губернатором», – отметил эксперт.

С его точки зрения, этот феномен нельзя объяснить только «протестным электоратом», потому что этих сил не хватило бы для смещения ставленника «Единой России».

«Да, после пенсионной реформы отношения власти к центру, к Кремлю, к правительству и даже к президенту существенно испортилось. Вполне понятно, что доля протестного электората была, но говорить о том, что только спонтанный протест объясняет то, что случилось в Хабаровском крае, – нельзя», – уверен Кагарлицкий.

По мнению эксперта, причины проигрыша «ЕР» в Хабаровске кроются в формировании общенационального запроса на перемену социально-экономического курса и в регионе, который воспринимает себя как «форпост» России, этот запрос был впервые реализован.

Катализатор новой политической реальности – пенсионная реформа «высветила» отношение власти к народу

Заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета, эксперт по проблемам социального протеста Анна Очкина обратила внимание, что пенсионная реформа действительно не могла быть главной причиной провала «Единой России» на востоке страны, однако отметила, что именно это подтолкнуло людей к политической сознательности.

«Ранее протесты использовались как инструменты давления на региональные властей. Для населения это был один из инструментов решения практических проблем, прежде всего, для того, чтобы выбить зарплату. Сейчас впервые, наверное, мы можно сказать, что население сыграло какую-то политическую роль, что-то радикальное изменилось», – отметила Очкина.

По ее оценке, социальный протест против пенсионной реформы стал отличаться от предыдущих выступлений. «Он очень высветил отношение государства к людям и все тенденции в отношении социальной политики. Он стал поводом (а не просто инструментом) поговорить о высоком, о более глобальных вещах и мобилизовать наших граждан, весьма пассивных политически, вокруг более общих вопросов», – считает эксперт.

Очкина согласилась, что в результате сформировался мощный запрос на перемены, который в Хабаровском крае привел к тому, что победил кандидат от ЛПДР.

«Я думаю, что Фургал смог аккумулировать запрос на перемены. Он интуитивно попал в образ желаемого руководителя. Они (избиратели) увидели в этом кандидате «своего», скорее всего, потому что он шел вопреки тому, что назначено», – считает она.

При этом эксперт обратила внимание, что граждане также интуитивно наделили Фургала мощной поддержкой для того, чтобы он зависел от них, так как для него, как для губернатора из оппозиции, главной опорой должны стать его избиратели.

Известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров также отметил, что победа Фургала во многом произошла из-за того, что люди надеются на новый курс.

«Люди не просто захотели увидеть фигуру, которая против действующей власти, в нем увидели фигуру, перспективную с точки зрения смены курса», – сказал он.

Как считает Кагарлицкий, и в региональных элитах, и среди населения есть ощущение, что «что-то нужно менять».

«В российской политике есть любопытная особенность – никому не нужна власть. Нужны деньги, бюджет, сидеть в хорошем кабинете, возможность ездить на хорошей машине. Власть воспринимается как средство наворовать или просто хорошо устроиться, решить свои проблемы. А власть – как инструмент воздействия на общество – оказалась мало кому нужна», – сказал он.

«Почему очень интересно то, что происходит на востоке России –– там может быть действительно происходит фокусировка на что-то содержательное, игра меняется, причем не только на уровне элит, но и на уровне общества. Люди начинают чувствовать себя не «подведомственным населением», а гражданами. Это будет интересно. Первый шаг сделан», – отметил Кагарлицкий.

Эксперт пояснил, что раньше у власти была иллюзия, что население «политически безобидно». «Но идеология всеобщего добродушного пофигизма – национальная идея путинской России – закончилась. С сентября 2018 года возобновилась политика», – считает Кагарлицикий

Повторение 1989 года. «Начало конца» для партии власти

Федоров выразил уверенность, что сентябрьские выборы «обнаружили тенденции, которые будут проявляться и дальше». «Мне это напоминает 89-й год, когда начинала сыпаться монополия КПСС, когда управляемость партии терялась, когда формально еще была общая единая рука, в ЦК сидели люди и думали, что они все контролируют, но через такие вот вещи общество показывало, что оно не боится и не воспринимает партию, как свою народную. Эти выборы показывают, что это не просто тенденция чисто региональная, а тенденция по всей стране», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что, если бы организация выборов проходила по-другому, «Единая Россия» уже сегодня могла потерять свою монополию практически полностью.

«Если бы у нас был не Единый день голосования, а как раньше, перманентные выборы, то ситуация пошла бы в лавинообразном формате. Люди бы увидели (результаты в четырех регионах-протестниках) и подумали: А разве так можно было? И «Единая Россия» проигрывала бы по всем форматам в большинство регионов», – уверен Федоров.

В этой связи эксперт подчеркнул, что власти нельзя действовать топорно идти по проторенной дороге «закручивания гаек», так как ситуация для Кремля может усугубиться.

«Единая Россия» будет пытаться свои ошибки исправить. Мне кажется, что начало конца монополии «Единой России» в нашем политическом пространстве. Просто портрет Путина или слово Шойгу или другого серьезного тяжеловеса не решает ничего, и иногда даже может раздражать», – сказал Федоров.

Он пояснил, что, когда граждане демонстрируют «осознанный выбор на смену курса» и даже предпринимают легальные попытки этому поспособствовать, старые методы приведут к социальному взрыву.

«Если через год мы увидим завинчивание гаек, это может плохо кончиться. У общества и так доверие к избирательной системе слабое, но пока люди идут на выборы, значит – пока еще верят в демократические инструменты. Если люди перестанут верить в выборы и видеть во власти субъект, с которым можно разговаривать, все это кончится тем, что альтернативы уличному протесту не будет», – сказал Федоров.

«Настроения радикализируются, люди считают, что власть боится только улицы, значит – будут ее использовать», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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