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Среда, 3 октября 2018, 10:56 мск

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Здание СовФеда блокировали противники пенсионной реформы

Сегодня в Москве около здания Совета Федерации, где сегодня около полудня будет рассматриваться закон о повышении пенсионного возраста, начался протест против этого нововведения, которое участники акции называют самым антисоциальным в современной истории страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», противники реформы призывают сенаторов не поддерживать этот документ.

Митинг, как и на прошлой неделе около здания Госдумы, проходит в форме встречи депутатов Госдумы от КПРФ с избирателями.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.10.18

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© 2018, РИА «Новый День»

Метки / пенсионная реформа

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Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, пенсионная реформа, Совет Федерации,

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