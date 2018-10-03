Здание СовФеда блокировали противники пенсионной реформы

Сегодня в Москве около здания Совета Федерации, где сегодня около полудня будет рассматриваться закон о повышении пенсионного возраста, начался протест против этого нововведения, которое участники акции называют самым антисоциальным в современной истории страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», противники реформы призывают сенаторов не поддерживать этот документ.

Митинг, как и на прошлой неделе около здания Госдумы, проходит в форме встречи депутатов Госдумы от КПРФ с избирателями.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.10.18

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