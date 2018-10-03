Власть «надругалась» над гражданами России: раньше принудительные работы были только в тюрьме Перед зданием Совета Федерации прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и для женщин, которое сегодня подавляющим числом голосов (149 из 157) поддержал Совет Федерации, является насильственным действием над жителями РФ, которых принудительно загоняют в рабство. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили участники митинга перед зданием верхней палаты парламента и потребовали сменить социально-экономическую политику правительства и Центробанка РФ.

Первый секретарь Орловского обкома КПРФ, сенатор Василий Иконников, выступая перед собравшимися, констатировал, что пенсионная реформа расколола российское общество.

«После его принятия (принятия Госдумой закона) у каждого россиянина остался очень плохой осадок недоверия к власти и спрятанный внутрь протест. Это сжатая пружина, которая может в любой момент распрямиться и последствия будут очень плачевными. Я считаю, что власть должна это слышать и двигаться в направлении повышения социальной защиты населения, принятия законов, которые бы смягчали жизнь в сегодняшнее непростое время», – подчеркнул Иконников.

При этом он выразил уверенность, что повышение пенсионного возраста стало последствием «пагубного для России социально-экономического курса, который проводит правительство и ЦБ». «Нужна смена социально-экономического курса. Нужно ввести мобилизационную экономику», – заявил он.

Участники митинга скандировали «Нет пенсионной реформе!»

Член Совета Федерации, первый секретарь Бурятского рескома КПРФМ Вячеслав Мархаев согласился, что либеральный курс, которого придерживается руководство России после развала СССР, привел «к социально-экономическому коллапсу».

«При крахе пенсионной реформы, как правило, отправляют на отдых правительство, а не повышают возраст. Мы против геноцида против собственного народа», – подчеркнул он.

Депутат Мосгордумы Николай Зубрилин, также выступавший на митинге, со своей стороны заявил, что реформа является настоящим насильственным актом власти по отношению к народу.

«Это насильное рабство, это принуждение к работе. Раньше у нас в тюрьме принуждали работать, а сейчас – на гражданке. Мы попали в рабскую зависимость от нашего правительства», – констатировал Зубрилов.

При этом он опроверг слова лоббистов реформы о том, что сейчас в стране слишком много неработающих на одного работающего. «Даже в 90-й год на тысячу работающих людей приходилось 900 пенсионеров. Сегодня – 700 пенсионеров – на 200 человек меньше. А где сэкономленный средства и пенсии? Хотя нефти мы сегодня продаем больше. Нужно перестраивать нашу экономику и отношение органов власти к людям», – отметил коммунист.

Первый секретарь московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, который выступил в роли организатора митинга, выразил уверенность в том, что принимая закон, власть сама загоняет себя на «тонущий Титаник»

«Народ все понял. Это одна команда – господин Медведев, которого давно поганой метлой нужно было выгнать с должности премьер-министра и распустить правительство РФ. «Единая Россия» уже оказалась на политической обочине. Этот «Титаник» гниет, и Путин опускается туда же, на дно», – заявил он.

Известный оппозиционер, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов в то же время подчеркнул, что и гражданам страны нужно менять свое отношение к происходящему в России и проявлять большую сознательность. С его точки зрения, людям нужно не ждать призыва от своих лидеров, а самим выходить на улицы и публично высказывать свое недовольство.

«Если бы здесь были десятки тысяч, их (сенаторов) просто не пустили бы в зал. Все в наших руках. Если мы сидим дома и брюзжим на кухне, нас и дальше будут «нагибать». Если вы сидите на диване, они будут отбирать и диван», – заявил он.

Примечательно, что на сравнительно небольшом митинге – к зданию Совета Федерации пришло не больше 70 человек, присутствовали и своего рода провокаторы, которые пытались «отмазать» от ответственности за реформу президента РФ Владимира Путина, который выступил в поддержку повышения пенсионного возраста и доказал, что полностью поддерживает либеральный курс своего правительства. Так, ближе к концу мероприятия появилась женщина, которая держала плакат, где с одной стороны было написано: «Ни либеральства, ни демократства…Советский союз – 2 возродим!», но с другой – «Негодую вместе со всеми, но товарищи, сегодня против Путина это против России!»

Как сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа глава государства заявил, что поддерживает реформу, однако признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. Все 9 поправок, которые внес президент, были единодушно поддержаны Госдумой.

27 сентября нижняя палата парламента усилиями «Единой России» окончательно одобрила пенсионную реформу: 332 депутата выступило за повышение пенсионного возраста, 83 – против.

Сегодня Совет Федерации поддержал закон на пленарном заседании: за проголосовали 149 сенаторов, против – пять, ещё трое воздержались.

Москва, Мария Вяткина

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