Всё для спасения рейтинга: «Единая Россия» спрячется за спиной врачей и учителей

«Единая Россия» на предстоящих в 2019 году региональных выборах вновь может получить большинство, в том числе в Мосгордуме (МГД), спрятавшись за спинами учителей и врачей. Подпорченный пенсионной реформой рейтинг партия власти возместит за счет кандидатов, голосовать против которых у избирателей не поднимется рука. «К тому же это зависимые люди, бюджетники», – сказал в интервью РИА «Новый День» известный политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

Эксперт отмечает, что сейчас в партии обсуждается вопрос о том, как поднять популярность после падения рейтинга, однако при этом нужно учитывать, что «всегда будет достаточно большой процент людей даже в условиях кризиса, которые голосуют за власть».

«Да, «Единая Россия» может потерять периферийного избирателя: сомневающихся, колеблющихся, тех, кто выбирал ее по принципу – самая многочисленная, самая сильная, партия Путина и наименьшее зло, или по принципу они хоть что-то делают, а другие ничего не делают. Но, думаю, в ближайший год-два «Единой России» ничего не грозит», – прогнозирует Калачев.

Собеседник агентства пояснил, что история с сентябрьскими выборами, когда партия власти провалилась в нескольких регионах, объясняется не только федеральной повесткой и крайне непопулярной пенсионной реформой, но и ситуацией на самих проблемных территориях.

«Единороссы» вполне отдают себе отчет в том, что в условиях снижения рейтинга нужно искать людей, против которых рука не поднимется голосовать, – полагает Калачев. – Если ребрендиг не обязательно, то обновление, наверное, желательно для «единороссов». Посмотрим на социальный, гендерный, возрастной состав выдвигаемых кандидатов на следующих выборах. Будет интересно».

«Единая Россия» – это всего лишь инструмент, – поясняет эксперт. – Человек не рождается «единороссом» с несмываемым клеймом. «Единая Россия» – это всего лишь инструмент выдвижения, решения проблемы заполнения законодательной власти лояльными людьми. Но делать это можно не только через «Единую Россию». Я не думаю, что партийный билет играет ключевую роль. Мы проводили исследования – какое место занимает партийная принадлежность – оказалось, далеко не первое».

По оценке Калачева, логичным в этих условиях поступком для политтехнологов партии власти будет сделать ставку на представителей уважаемых профессий. Это могут быть руководители образовательных или медицинских учреждений, которые пройдут через «образцово-показательные праймериз» и станут теми самыми «репутационно безупречными представителями самых социально одобряемых профессий, голосовать против которых рука не поднимается». К тому же педагоги и врачи – представители бюджетной сферы, традиционно являющейся зависимой от власти».

Как предположил эксперт, «вторым эшелоном» партии власти на выборы могут пойти самовыдвиженцы – ими, скорее всего, станут представители бизнеса и чиновники. «А дальше можно устроить соревнования лучшего и хорошего, – считает политолог. – Возможности манипуляции на таких выборах довольно велики, можно же выдвигать и двух кандидатов сразу».

В Москве на руку «Единой России» сыграет отсутствие сплоченной оппозиции мэрии или лично мэру Сергею Собянину. «Здесь тоже действует простой принцип «разделяй и властвуй» – будут способствовать выдвижению разных оппозиционный партий, сил, групп. И все же прекрасно понимают, что без помощи «Единой России» в Москве муниципальный фильтр преодолеть не мог никто».

Собеседник агентства считает, что из прошедших муниципальных выборов партия, несомненно, сделает вывод – хотя они закончились для «ЕР» не так плохо, как это пытались представить в СМИ. В предстоящих в 2019 году кампаниях проблем будет еще меньше, полагает он – специалисты из партии власти станут работать не по схеме жестких шаблонов, а тонко и гибко, поэтому на выборы пойдут и самовыдвиженцы, и сами партийцы.

По мнению политолога, вряд ли нужно ждать новых изменений в избирательном законодательстве, чтобы максимально упростить попадание представителей партии власти в региональные и федеральный парламенты.

«Я думаю, что 50 на 50 вполне всех устраивает. Потому что большую часть одномандатных округов «Единая Россия» брала, берет и будет брать, это совершенно ясно. Я не думаю, что есть смысл менять правила каждый раз, их уже достаточно часто меняли, и мне кажется, лимит этих изменений исчерпан. Сейчас система вполне оптимальная и для Госдумы, и для региональных парламентов», – подчеркнул Калачев.

При этом он напомнил о прошедших выборах в думу Ульяновской области, где «Единая Россия» проиграла коммунистам по партийным спискам. «Но кто там сейчас в большинстве в Облдуме? «Единороссы», – отметил эксперт.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.10.18

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