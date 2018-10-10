ЧП в Подмосковье: подполковник полиции убита у подъезда собственного дома

В Подмосковье женщину – подполковника полиции застрелили у подъезда дома. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, убийство было совершено сегодня, 10 октября, около 7 утра у подъезда многоэтажного дома в поселке Архангельское Красногорского района. Неизвестный произвел выстрел в женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, потерпевшая является действующим сотрудником полиции в звании подполковника. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте происшествия работают криминалисты Следственного комитета.

Известно, что погибшая занимала должность старшего следователя по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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