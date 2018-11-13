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Вторник, 13 ноября 2018, 18:59 мск

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В Грузии задержан подозреваемый в громком убийстве следователя МВД России

В Грузии задержан уроженец Ярославля 28-летний Ярослав Сумбаев, которого следствие считает основным подозреваемым в резонансном деле об убийстве в Подмосковье следователя МВД России Евгении Шишкиной, раскрывшей мошенническую схему с билетами РЖД, передает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на адвоката Сумбаева.

Задержание произошло в Тбилиси на прошлой неделе. В ближайшее время грузинский суд рассмотрит вопрос о выдаче 28-летнего Сумбаева российским властям.

Сообщается, что следствие считало задержанного «мозгом» группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов РЖД. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу о скимминге – хищении с чужих банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов.

Дело о мошенничестве с железнодорожными билетами было раскрыто группой Евгении Шишкиной – старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу РФ.

Убийство Шишкиной было совершено 10 октября – около 7 утра у подъезда многоэтажного дома в поселке Архангельское подмосковного Красногорского района. Неизвестный выстрелил в женщину, от полученного ранения в шею она скончалась. Следствие полагает, что возможной причиной преступления могла стать как раз служебная деятельность погибшей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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