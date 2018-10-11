«Нечего за мной по пятам ходить»: погибшая подполковник полиции отказалась от госзащиты

В Подмосковье подполковник следователь МВД Евгения Шишкина, которая накануне была застрелена неизвестным у своего дома, получала анонимные угрозы, но отказалась от госзащиты. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В последнее время у нее в производстве находилось дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества. Эта банда промышляла покупкой авиабилетов за бонусы по чужим картам. Потом билеты сдавали и получали живые деньги. Ущерб там значительный, несколько лет все это длилось», – цитирует «Комсомольская правда» слова одного из коллег убитой.

При этом отмечается, что «мстить» подполковнику мог и кто-то другой. «Дело (с билетами) было окончено, материалы переданы в суд, задержанным – точно не скажу, сколько их, может около 10 человек – предъявлены обвинения. Правда, кто-то еще в бегах. Но «заказать» следователя могли и те, кто уже отсидел – у нее было много недоброжелателей», – отмечает коллега погибшей.

При этом сообщается, что из-за угроз Шишкина даже писала рапорт.

«После чего ей предложили госзащиту – это как круглосуточная охрана. Но Шишкина сама отказалась, сказала: «Нечего за мной по пятам ходить! Надо вычислить их и закрыть». Очень резкая она была женщина. Жаль ее семью – мужа, сына – парню всего 18 лет…» – сообщил источник.

Эти сведения подтверждают источники газеты «Коммерсантъ». По данным издания, Шишкиной стали поступать звонки с угрозами на мобильный телефон, а в январе этого года неизвестные сожгли ее припаркованный возле дома автомобиль.

Как сообщал «Новый День», убийство было совершено 10 октября около 7 утра у подъезда многоэтажного дома в поселке Архангельское Красногорского района. Неизвестный произвел выстрел в женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что возможной причиной преступления могла стать как раз служебная деятельность погибшей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.10.18

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