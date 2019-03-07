Пойман киллер, застреливший следователя Шишкину в Подмосковье (ФОТО)

В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в громком убийстве в Подмосковье следователя МВД РФ подполковника Евгении Шишкиной, раскрывшей мошенническую схему с билетами РЖД. В числе задержанных – исполнитель преступления и посредник, сообщает Следственный комитет. Ведомство опубликовало видео с вероятным киллером.

По данным следствия, предполагаемый киллер – Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, а посредником 17-летний житель Петербурга. Сейчас с ними проводятся следственные действия, после чего «будет решаться вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения задержанным», следует из сообщения ведомства. Им вменяются две статьи Уголовного кодекса РФ – посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ст.295 УК РФ), и незаконный оборот оружия (ст.222 УК РФ).

Вероятный убийца следователя Шишкиной 18-летний Абдулазиз Абдулазизов, скриншот видео СКР

Следствие «устанавливает заказчиков этого преступления, а также иных причастных к нему лиц», добавили в СКР.

По информации СМИ, вероятный исполнитель преступления был задержан на съемной квартире в Северной столице. Подозреваемый – наркоман, он согласился убить следователя ради денег, уточняет РЕН ТВ.

Как сообщал «Новый День», убийство старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу РФ Евгении Шишкиной было совершено 10 октября – около 7 утра у подъезда многоэтажного дома в поселке Архангельское подмосковного Красногорского района. Неизвестный выстрелил в женщину, от полученного ранения в шею она скончалась. Следствие полагает, что возможной причиной преступления могла стать служебная деятельность погибшей.

В ноябре в Грузии был задержан уроженец Ярославля 28-летний Ярослав Сумбаев, которого следствие считает основным подозреваемым в деле об убийстве Шишкиной. СМИ со ссылкой на источники в следствии сообщали, что задержанный являлся «мозгом» группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов РЖД. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу о скимминге – хищении с чужих банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов. Дело о мошенничестве с железнодорожными билетами было раскрыто группой Евгении Шишкиной.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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