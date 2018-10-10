Убийство следователя в Подмосковье: не исключена связь со служебной деятельностью

Следственный комитет рассматривает несколько версий убийства следователя полиции в Красногорском районе Подмосковья. Как сообщила пресс-служба ведомства, причиной преступления могла стать служебная деятельность полицейской.

«Известно, что несколько месяцев назад неустановленными лицами был подожжен личный автомобиль потерпевшей», – говорится в сообщении, поступившем в редакцию РИА «Новый День».

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводится осмотр места происшествия.

Как сообщал «Новый День», убийство было совершено сегодня, 10 октября, около 7 утра у подъезда многоэтажного дома в поселке Архангельское Красногорского района. Неизвестный произвел выстрел в женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая – действующий подполковник полиции – скончалась.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.18

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