«Многое сходится в это время»: назван срок «драматических» политических изменений в России

В России в ближайшее время могут произойти серьезные политические изменения. К ним приведет, в частности, череда ошибок и чрезмерно резких политических шагов Кремля, новая волна санкций, а также падение рейтинга президента РФ Владимира Путина и всех ветвей власти. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Возникают мысли о возможных драматических политических изменениях в ближайшее время, – поделился он на своей странице в «Фейсбуке». – Это эхо будущего слышится в совпадении следующих политических звуков:

1. Чрезмерно резкие политические шаги типа не сбалансированного повышения пенсий, вопреки позиции абсолютного большинства. Ощущение накопления ошибок.

2.Серьезное падение рейтинга президента и всех ветвей власти.

3. Резкое обострение обвинений против российского руководства со стороны западных стран в откровенных криминальных действиях. Концентрация обвинений.

4. Провоцирование религиозных насильственных столкновений на Украине, готовящиеся репрессии против православной церкви. Это может всколыхнуть народ России.

5. Подготовленная Западом волна новых жестких санкций».

Кроме того, Марков напомнил о возможном блокировании долларовых депозитов российских банков и российских граждан. «Речь может идти о десятках миллиардов долларов. Это может дестабилизировать состояние высшего среднего класса», – пояснил он.

Политолог также обратил внимание на возможные элементы дезинформации президента РФ со стороны некоторых сегментов власти. «Возможный выход некоторых из них из-под контроля вертикали власти. Это может дестабилизировать вертикаль в решающий момент», – прогнозирует он.

Восьмым, и последним пунктом эксперт указал «казус Золотова», то есть рост нервных действий представителей власти.

«Вывод. Возможна цепочка быстрых и серьезных политических действий. Их направление пока трудно предсказать. Но срок можно – ноябрь декабрь. Многое сходится в это время», – считает Марков.

Ранее политолог Алексей Неживой отмечал в интервью РИА «Новый День» рост протестных настроений в обществе и предсказал стране взрывоопасную политическую весну.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.10.18

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