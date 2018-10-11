Губернаторопад продолжается: глава Башкирии подал в отставку

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов объявил о досрочном сложении своих полномочий. «Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой принять мою отставку», – говорится в его обращении к гражданам республики.

Хамитов утверждает, что это его «личное решение», которое «выверено во всех смыслах».

«Причина в следующем: я не планирую участия в выборах Главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно», – заявил Хамитов.

По его словам, «работа главы субъекта Федерации, тем более такого, как Башкортостан, требует огромной отдачи, энергии, новых идей». «Такая деятельность по плечу прежде всего новым, молодым поколениям. В современном мире изменения идут быстро, им надо соответствовать, в том числе в кадровой политике», – заявил он и поблагодарил за жителей республики за поддержку.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», сегодня губернатор Курской области Александр Михайлов подал в отставку после 18 лет работы на посту. Заявление об отставке также написала глава Забайкальского края Наталья Жданова. О своем решении покинуть должность главы региона она объявила в обращении к гражданам, опубликованном на официальном портале администрации края. Ранее еще несколько региональных руководителей отказались от своих постов.

Ранее эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» прогнозировали такой вариант развития событий. Согласно рейтингу устойчивости губернаторов, в Приволжском федеральном округе самые серьезные шансы оставить должность у главы Башкирии Рустэма Хамитова.

Очередной губернаторопад начался в конце сентября, когда 26 числа президент РФ Владимир Путин отправил в отставку глав трех регионов – Астраханской области, Приморского края и Кабардино-Балкарии.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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