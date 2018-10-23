Налоговый маневр правительства РФ превратился в бессмысленное «бесконечное колесо»

Госдума одобрила поправки в Бюджетный кодекс, которые призваны помочь регионам повысить бюджетные доходы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект вызвал нарекания представителей думской оппозиции, которые заявили, что налоговые манипуляции правительства РФ напоминают бесконечное бессмысленное колесо.

Представляя законопроект, заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров отметил, что в числе прочего предлагается повысить с 50% до 80% отчисления в региональные бюджеты от акцизов на крепкую алкогольную продукцию. Кроме того, предложено поэтапно передать акцизы на нефтепродукты в бюджеты регионов с доведением к 2024 году этой доли до 100%. По его словам, в 2020 году в целом доходы региональных бюджетов от этой меры составят 57 млрд рублей, в 2021 году – 122 млрд. «Средства пойдут в дорожные фонды субъектов РФ», – уточнил Лавров.

Комментируя эти изменения, депутаты выразили опасения, что передача алкогольных акцизов регионам может привести к тому, что в попытке увеличить эту статью дохода субъекты будут наращивать объем рекламы спиртного, что приведет к росту его употребления. Между тем, оказалось, что чиновники правительства не видят таких последствий. Сейчас идет только перераспределение акцизов, и никакой связи с объемом потребления алкоголя здесь не прослеживается, заявил Лавров. Чиновник отметил, что это – только один из элементов компенсации регионам выпадающих доходов. «Правительством предложен целый комплекс мер, это еще и дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов, они будут рассматриваться в ноябре. В совокупности все потери субъектов федерации планируется компенсировать», – заверил представитель Минфина РФ.

Ситуацию с перераспределением доходов между региональными бюджетами и федеральной казной депутат Сергей Катасонов назвал «бесконечным колесом», которое отнимает массу времени и у чиновников, и у депутатов. «Мы постоянно меняем структуру соотношений между субъектами и федеральным центром. Это результат того, что мы постоянно вносим изменения в налоговое законодательство в попытках увеличить доходную часть федерального центра», – заявил он, поинтересовавшись, «какой был смысл забирать 1% налога на прибыль», поскольку сейчас приходится компенсировать регионам эти выпадающие доходы.

Ситуацию с акцизами, как считает депутат, спровоцировал налоговый маневр. «Мы запланировали поднятие акцизов по бензину и решили, что субъекты получат дополнительные доходы, – объяснил он. – Но получилось так, что таможенная пошлина, оказывается, по налоговому маневру отменяется. Соответственно, мы не можем контролировать опосредованно через рыночные механизмы цены на бензин, мы начинаем задирать таможенную пошлину, останавливаем рост акцизов. А на эти акцизы субъекты рассчитывали. Это бесконечное какое-то колесо, столько времени отнимает, а результат такой, что от перемены мест слагаемых ничего не меняется».

Катасонов предложил Минфину, у которого уже «есть цифра, сколько должны иметь субъекты», не подгонять под нее всю структуру взаиморасчетов, а «компенсировать какими-то разовыми перечислениями за счет изменения конъюнктуры рынка».

«Единороссы» ожидаемо законопроект поддержали. Глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров заявил, что сумма, которую регионы получат в итоге, превышает выпадающие доходы.

Его коллега по фракции Надежда Максимова сообщила, что, скорее всего, в октябре Госдума рассмотрит вопрос о перечислении из федерального бюджета в региональные 97 млрд рублей в качестве компенсации. «Кроме того, федеральный бюджет берет на себя расходы по лечению 5 видов орфанных заболеваний, наиболее дорогостоящих, – отметила она. – И выделение средств на выплаты семьям, в которых рождается 3 ребенок. Наконец, 59 млрд рублей, которые будут возмещены за счет того, что увеличивается до 80% отчисление от акцизов на крепкий алкоголь».

«Бюджеты субъектов не будут иметь выпадающих доходов», – подытожила «единоросс». Законопроект в итоге был принят депутатами в первом чтении.

Напомним, накануне в Совете Федерации заместитель главы правительства Пермского края Ольга Антипина сообщила о том, что бюджеты регионов растут медленнее инфляции и намного отстают от темпов роста федеральной казны. Компенсации выпадающих доходов их не покрывают, в результате чего региональные власти вынуждены принимать непопулярные решения, в том числе по отмене льготы по налогу на прибыль для организаций-инвесторов, о переходе для населения на налогообложение имущества по кадастровой стоимости, увеличении ставок транспортного налога «практически до максимального размера», а также укрупнять медицинские учреждения.

Москва, Татьяна Дорофеева

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