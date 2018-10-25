«Я убью его, сейчас прольется кровь!» Экс-глава Серпуховского района подвергся нападению в «Лефортово»

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун, арестованный по делу о мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности после громкого разоблачения кремлевских и подмосковных чиновников, заявил, что на него попытался напасть сокамерник. По словам его жены Юлии Шестун, в покушении может быть замешана администрация «Лефортово».

Супруга Шестуна сообщила СМИ, что накануне по решению Мосгорсуда с ее мужа была снята госзащита, под которой он находился по делу о событиях 2009-2010 года. «Нападение произошло буквально через несколько часов после этого заседания, в 22:15. Сокамерник с криками «Я убью его, сейчас прольется кровь!» попытался напасть на него», – цитирует ее слова «Интерфакс».

По словам Юлии Шестун, нападавший – 26-летний фигурант дела о терроризме – попытался нанести ее муж ранение заостренной металлической ложкой.

«Я неоднократно обращалась к руководству изолятора «Лефортово» с просьбой перевести супруга в другую камеру и писала жалобы во ФСИН с аналогичной просьбой. Но никакой реакции не последовало. Прошу считать данное сообщение официальным заявлением в правоохранительные органы, так как расцениваю произошедшее не иначе как попыткой убийства моего мужа», – подчеркнула Шестун.

Как уточнила жена экс-главы Серпуховского района, ее супруг считает, что «натравить» на него сокамерника, могла, в том числе, администрация «Лефортово» из-за «записок» об изоляторе, которые он публикует в прессе.

Как сообщал «Новый День», 14 июня Басманный суд арестовал чиновника на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. Позднее следствие уточнило квалификацию его действий. В настоящее время он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, глава Серпуховского района передал четыре земельных участка компании ООО «Центр» и причинив тем самым Серпуховскому муниципальному району ущерб в 62 млн рублей. Шестун называет свой арест «расправой в интересах подольской ОПГ».

Перед задержанием чиновник записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждал, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» тогда еще глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

С середины июля он публикует в одном из интернет-изданий рассказы о тюремном быте, описывает истории сокамерников и свои «отношения с властью в СИЗО».

Москва, Мария Вяткина

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