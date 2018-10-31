«При условии вменяемости…»: правительство Медведева готовит революцию и госпереворот

Правительство Дмитрия Медведева готовит государственный переворот. Как считают известные политические эксперты, только этим можно объяснить все антисоциальные решения кабинета министров за последние несколько месяцев. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено сегодня на пресс-конференции в Москве.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя последние решения на топливном рынке, которые предусматривают рост акцизов на бензин в январе 2019 года, заявил, что правительство РФ «дает все больше поводов, чтобы его ругали».

«На фоне борьбы страстей и эмоций, которые сейчас особенно в регионах бушуют в связи с так называемым повышением пенсионного возраста, добавлять туда дополнительных эмоций – все равно, что плескать бензин в костер», – сказал он.

«При этом Минфин хвастается, что бюджет у них профицитный. Зачем делать то, что делает правительство сейчас, если необходимости в этом нет?» – обратил внимание политолог.

Мухин отметил, что, по официальной версии, кабмин повышает налоговую нагрузку, чтобы найти средства на реализацию новых майских указов президента РФ Владимира Путина. «Но действует при этом в рамках такой модели продразверстки, когда просто приходили и отбирали», – констатировал он.

В то же время, по оценке других экспертов, майские указы не могут быть реальным оправданием для такой антинародной политики. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин обратил внимание, что кабмин вообще не нуждается в деньгах. «Правительство Российской Федерации столкнулось с чудовищным явлением: оно захлебывается в деньгах, профицит, по оценкам Минфина, превышает 9,4 трлн рублей. Это более половины годовых расходов», – подчеркнул он.

Вместе с тем, как отметил эксперт, в случае экономических трудностей, которые сейчас испытывает страна в связи с внешним давлением и другими негативными факторами, правительство, обычно, снижает налоги. «Но если вы свою экономику не развиваете, а уничтожаете, вы делаете строго наоборот – так, как поступает правительство Медведева – вы повышаете налоги», – констатировал Делягин.

«И вот мы получаем в рамках налогового маневра, когда при помощи ничем немотивированного налогового удушения, создаётся ситуация, когда бензин внутри страны покупать невозможно», – уточнил он.

По его словам, «единственная рабочая гипотеза», которой можно объяснить происходящее, заключается в том, что правительство РФ поставило себе задачу «дезорганизации социально-политической ситуации, доведение людей до мятежа, восстания, когда всем не жалко будет не только себя, но и своих детей».

«Отсюда пенсионная реформа на ровном месте, которая уже, оказывается, будет нести убытки бюджету, но все равно ее нужно проводить, отсюда налоговая реформа, налоговый маневр, дикий хаос на рынке бензина. Федеральному правительству деньги не нужны, оно не знает, что с ними делать. И не надо рассказывать про майские указы», – сказал Делягин.

«Если мы исходим из вменяемости правительства, правительство взяло курс на революцию. По-другому объяснить его политику не получается», – считает он.

При этом Делягин отметил, что «кроме тяги к организации госпереворота», мотивом всех реформ может являться следование указке Международного валютного фонда (МВФ).

«У нас есть логика МВФ, по которой, энергия в России должна быть все более дорогая, чтобы сырье в России доставалось не России, а более «приличным» странами. На протяжении полутора десятилетий это пропускали мимо ушей. И вдруг почему-то это приняли в качестве руководства к действию. Потому что налоговый маневр в принципе заключается в том, то энергия на внутреннем рынке должна быть дорогой, а экспорт упрощался», – заключил он.

Напомним, в начале июля в Госдуме заявили, что в ближайшее время будет принято 22 решения по налоговой и бюджетной тематике. В частности, в парламенте успешно прошел все три чтения и был подписан президентом РФ Владимиром Путиным закон о увеличении налога на добавленную стоимость на 2%. Примечательно, что представители «Единой России» тогда подчеркивали, что было принято «принципиальное решение о сохранении льготной ставки НДС 10% по всем социальным товарам», в том числе на продукты и лекарства. Депутаты тогда, однако, не уточнили, что в Минфине параллельно готовилось постановление, которое может в значительной степени сократить перечень товаров и услуг, облагаемых льготной ставкой, если они по новой «методике оценки» будут признаны «неэффективными».

3 октября глава государства подписал закон о повышении пенсионного возраста, который вызвал волну массовых протестов – более 90% жителей России высказывались против такой реформы.

На этом фоне в России продолжился рост цен на бензин. На этой неделе стало известно, что представители нефтяных компаний на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака пожаловались на потери в размере 150 млрд рублей из-за заморозки цен на бензин с 1 июня и заявили, что стоимость топлива в рознице должна быть выше на 4-5 рублей, чем сейчас.

Премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если в ходе консультаций соглашение с нефтяниками по заморозке внутренних цен на нефтепродукты не будет достигнуто.

Как известно, цены на нефтепродукты в России резко выросли весной и в начале лета, когда стоимость топлива стала дороже 40 рублей за литр, а позже – выше 43 рублей, при этом накануне повышения производители повысили отпускные цены на 10 и более процентов.

По данным Росстата, в сентябре цены на бензин у российских производителей выросли еще на 10%. В целом с декабря прошлого года по сентябрь 2018-го бензин у производителей добавил в цене 26,1%. Подорожание бензина отмечается в 18 регионах РФ, рост цен составил от 0,7% в Якутии до 13,9 в Нижегородской области.

Согласно данным социологических исследований, самыми главными проблемами жители России называют снижение доходов и рост цен, несмотря на радужные отчеты правительства: по официальным данным, инфляция остается на минимальном за последние годы уровне, а рост зарплат происходит якобы беспрецедентными темпами.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.10.18

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