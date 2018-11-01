«Жертв топили, закапывали живьем, расстреливали…»: в Москве 5 лет орудовала банда «черных риелторов»

В Москве обезврежена банда «черных риелторов», члены которой обвиняются в совершении девяти жестоких убийств. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, их жертвами становились собственники квартир в Москве.

По данным ведомства, банда была создана в 2012-2016 годах. Установлено, что житель Тверской области организовал преступное сообщество из своего близкого окружения – жителей Московской и Тверской областей. Отмечается, что он лично выбирал цели, участвовал в разработке планов по подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также принимал непосредственное участие в убийствах, а после распределял доходы.

Банда из 16 человек орудовала на протяжении пяти лет с 2013-го – до 2018 года. В СКР уточнили, что жертвами «черных риелторов» чаще всего становились одинокие, ведущие асоциальный образ жизни граждане – собственники квартир в Москве.

Преступники мошенническим путем лишали граждан права на жилплощадь, а затем жестоко убивали потерпевших – топили, закапывали живыми в землю, расстреливали, и тщательно скрывали следы преступлений.

Их деятельность удалось пресечь только в марте 2018 года.

В ходе следствия было установлено, что бандиты незаконным путем добились отчуждения пяти квартир, стоимостью от 4 до 7 млн рублей. Общая сумма похищенного имущества составила около 28 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем»), пп. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенного организованной преступной группой»).

В настоящий момент подозреваемые задержаны, в их отношении избраны меры пресечения, в том числе, в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.11.18

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